高雄+9989！青壯年打3劑有利群體免疫　衛生局：別以為有無敵星星

▲高雄市長陳其邁說明最新疫情狀況。（圖／高雄市政府）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市今(15日)本土案例新增9989例，為全台第二多。衛生局分析，20-29歲族群因盛行率、疫苗涵蓋率達一定比例，對於群體免疫相對有利，不過「別以為有無敵星星」，尚有感染風險。

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衛生局簡任技正潘炤穎表示，截至今日，高雄市盛行率已達11.58%，這也反映在各年齡層的盛行率和疫苗涵蓋率，也等於群體免疫比率，除了12-19歲正在接種第三劑外，20-29歲的疫苗涵蓋率、盛行率都達一定比例，在群體免疫上是較有利的族群。相對的，50-64歲、65歲以上，以及5-11歲、沒有接種過疫苗的0-4歲，是流行高原期間較著重的族群。

分析今日確診個案年齡層分布，65歲以上年齡層確診者連續3天持續升高。在分析近3日確診年齡層，13日疫情，30-49歲年齡層確診較突出；14日則有擴散效應，經家庭接觸向高齡者擴散，到15日，感染比例就到65歲以上以及5-19歲青少年族群。

潘炤穎提醒，接下來的可能風險，除了同住接觸者老人和小孩外，青壯年族群的自我防護也需注意，不要以外自己已打了3劑疫苗就有無敵星星，或相對感染風險較低，而忽略防護工作。