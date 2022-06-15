快訊／一圖秒知！台中29處校園莫德納快打站地點公布　隨到隨打

▲一圖秒知！台中29處校園莫德納快打站地點公布，可隨到隨打。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

台中市15日新增確診人數1萬756例，為全台最高。台中市副市長令狐榮達在記者會上公布台中兒童莫德納疫苗第二劑開打地點，共計有29個校園兒童疫苗快打站，每位兒童可由一位完整接種3劑疫苗、滿14天家長陪同入校，開戰時間為18、19日上午9點到下午4點，至於未入學，或是沒有事先向學校報名的，也可以到快打站現場報名接種，預估單日施打人數可達2萬9000人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台中市今天單日新增確診1萬756例，為全台最高。（圖／記者游瓊華翻攝）



令狐榮達指出，市府今日收到指揮中心公文通知，施打第一劑兒童莫德納疫苗滿四週的6至11歲兒童，可開始施打第二劑兒童莫德納疫苗，有意願的家長即日起可洽各醫療院所預約施打，也可向就讀學校登記後， 6月18、19日帶孩子前往快打站接種疫苗。

教育局補充，每位兒童可由一位家長陪同施打疫苗，要陪同兒童進入校園快打站的家長需打滿三劑疫苗且滿14天；此外，中央通知第二劑兒童BNT疫苗於 6月22日起辦理接種作業，市府已啟動規劃，近日將盡速公布相關措施。

▲台中29處校園莫德納快打站地點公布，可隨到隨打、家長陪同。（圖／記者游瓊華翻攝）



教育局指出，這次接種對象是6至11歲已打過第一劑滿四週的兒童，統計符合接種的人數有2萬8624人，這次快打站開站服務時間是6月18日上午9時至下午4時 (中午休息1小時)，預計快打站每天可施打1000人，一天的量能共可施打2萬9000人，各站將視各校或各幼兒園回報人數，彈性調整開站時間及決定6月19日開站與否。

教育局說，每位兒童可由1位完整接種3劑Covid-19疫苗且滿14天的家長陪同(須出示小黃卡或疫苗接種證明)，當天攜帶健保卡、小黃卡及意願書前往快打站接種疫苗。至於未就學或未能預先向子女就讀學校報名的家長，當天也可於各快打站開站時間內現場報名接種。

29站校園兒童疫苗快打站包括中西區忠孝國小、東區進德國小、南區國光國小、北區雙十國中、西屯區泰安國小、南屯區惠文國小、北屯區東山高中及松竹國小、豐原區豐原國小、大里區瑞城國小、太平區太平國中、清水區清水國小、沙鹿區北勢國小、大甲區順天國小、東勢區東勢國小、梧棲區中正國小、烏日區烏日國小、神岡區圳堵國小、和平區和平國小、石岡區土牛國小、大肚區大肚國小、大雅區大雅國中、后里區后綜高中、霧峰區霧峰國小、潭子區潭子國小、龍井區龍泉國小、外埔區大甲高工、大安區大安國中、新社區新社國小。

教育局也統計，因兒童接種疫苗時間不同，後續還有已接種第一劑莫德納的兒童，包括7159人將於6月18日至6月24日期間滿四週、 1288人將於6月25日至7月1日滿四週，116人於7月2日至7月8日滿四週可接種第二劑莫德納，家長可選擇帶孩子到醫療院所接種，或到市府未來設置的BNT假日疫苗快打站，也可接種第二劑莫德納。