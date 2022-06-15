莫德納次世代疫苗估9月底上市　Novavax已送審本月討論引進

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內本土疫情持續，國際間又出現BA.4、BA.5等變異株亞型，有專家呼籲，年底前台灣民眾務必要接種「次世代疫苗」，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今日說明，目前掌握莫德納次世代疫苗最快9月底、10月初才可能完成審查與全球上市；另Novavax疫苗國內則正在進行EUA審查，估計本月完成審查後就會討論引進。

根據指揮中心資料，我國已於2021年7月22日與美國Moderna公司簽署2年共3,500萬劑COVID-19疫苗之供應合約，今年預定供應2,000萬劑疫苗，目前共有918.6萬劑到貨。指揮官陳時中日前說明，和莫德納今年、明年合約包含既有疫苗也可選擇次世代疫苗，現在還沒有看到相關技術性資料，但陳時中也強調，今年仍有1千萬餘劑疫苗尚未到貨，我方有額度，也有選擇權。

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羅一鈞今日說明，目前掌握資料，莫德納次世代疫苗9月底、10月初才可能全球上市，如果通過我國FDA的審查就會有引進、提供。如果次世代疫苗確實效果、審核過程順利，就會請ACIP討論是否有需要全民開打，或者針對特殊族群提供，也要評估屆時病毒變異株流行情況，以及疫苗保護效果等，都還要觀察。