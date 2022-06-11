今年首次超級滿月下週二登場　比平常近7％「剛升起時更巨大」

▲今年首次超級滿月下週二登場，圖為去年4月27日出現的超級滿月。（圖／路透）

記者許敏溶／台北報導

天文迷注意！台北市立天文科學教育館表示，今年「超級滿月」共有兩次，分別在6月與7月，6月這次發生在下週二（14日）晚間19時52分，由於不到12小時後，月球即通過近地點，當下和地球的距離近至35萬7656公里，較平常近了7%左右，屆時剛升起的滿月，在地面景物襯托下，將益形巨大、明亮而美麗，民眾別錯過。

台北天文館表示，「超級月亮」並非天文學術名詞，在天文學上也沒有嚴格定義，但近年來已成為全球廣泛用語，一般是把發生在距離地球36萬公里以內，或者與過近地點時間相差不到24小時的滿月、新月都算是「超級月亮」。

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▲今年首次超級滿月在下週二晚上登場。（圖／台北天文館提供）

台北天文館指出，今年的超級滿月將連續兩個月上演，下週二滿月就屬於「超級滿月」，不僅視直徑比平常滿月大了近6%，亮度也增加約12%，讓下週二傍晚18時44分升起的滿月，在地面景物的襯托下，益形巨大、明亮而美麗，非常值得觀賞；而7月14日的超級月亮，則是今年最大滿月。

民眾若要欣賞滿月，台北天文館表示，並不需要任何工具，只需找個看得到月亮地方，以肉眼欣賞月亮即可，若想拍攝月亮，只要將相機以三腳架固定後，按下拍攝鈕即可；若透過望遠鏡放大拍攝，可進一步看出月面地形特徵，效果更佳。