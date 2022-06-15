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大陸 大陸焦點 特派現場

浙江楊梅出口杜拜「土豪價」一顆264元　採摘2天內「新鮮」送達

▲浙江台州的東魁楊梅。（圖／翻攝瀟湘晨報）

▲浙江台州生產的東魁楊梅。（圖／翻攝瀟湘晨報）

記者魏有德／綜合報導

浙江台州生產的東魁楊梅昨（14）日採摘分裝後，將銷往阿拉伯聯合大公國首都杜拜。據了解，東魁楊梅如乒乓球般大小，在當地售價為一顆3.5元人民幣（約13.2元新台幣），而在杜拜商場上架後的售價為一顆60元人民幣（約264元新台幣），相當於翻了17倍。

▲浙江台州的東魁楊梅。（圖／翻攝瀟湘晨報）

▲海關人員檢查欲出口杜拜的東魁楊梅。（圖／翻攝瀟湘晨報）

《搜狐網》報導，這批出口迪拜（杜拜，下同）的東魁楊梅共40箱1000斤（500公斤），價值1.2萬美元，折合人民幣8萬元。每箱有30盒包裝精緻的東魁楊梅，每盒有15個，大小在20至25克，甜度均超過11%。

台州仙居縣仙代農業開發有限公司負責人徐王成表示，今（2022）年由於楊梅開花季節雨水多，導致授粉率不高，果實成活率也不高，總產量較往年減產一半以上，「這批出口楊梅賣到迪拜超市價格為每顆8至10美元，折合人民幣約60元一顆，相比台州本地3.5元一顆的售價，價格漲了17倍。」

▲浙江台州的東魁楊梅。（圖／翻攝瀟湘晨報）

▲台州的東魁楊梅約乒乓球大小，甜度均超過11％。（圖／翻攝瀟湘晨報）

徐王成指出，新鮮楊梅採摘下來後，需要先進行選果，然後放入冷庫預冷4至6小時，再進行密封、裝箱，全程冷鏈運輸，「鎖」住楊梅的鮮味，「這些都是我們（14日）凌晨採摘的，明天（15日）晚上10時，這批楊梅便能搭上開往迪拜的飛機，經過8到10個小時，預計後天（16日）上午就能抵達。」

據了解，這是該公司連續第三年出口楊梅，主要銷往杜拜、新加坡、加拿大、美國、澳大利亞。接下來，該公司還有兩批同樣規格的楊梅分別銷往新加坡及加拿大。

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