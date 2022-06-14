通勤旅客多！台鐵汐科站增設出口　113年底啟用

▲交通部長王國材等人與立委視察台鐵汐科站。（圖／交通部提供）

記者李姿慧／台北報導

因應通勤旅客需求，台鐵汐科站規劃增設出口，並進行動線改善，預計113年底啟用，交通部長王國材表示，汐科站未來將與規劃中的基隆捷運和汐東線捷運銜接轉乘。

交通部長王國材、立法委員賴品妤、立法委員沈發惠、台鐵局長杜微及鐵道局長伍勝園等人，今（14）日上午前往實地視察台鐵汐科站，王國材表示，今實地考察是依去（110）年12月14日現地視察後，要求鐵道局和台鐵局積極研議可行性評估方案，俾盡快可以將中站出口啟用。目前鐵道局已研議完成台鐵汐科站整體改善方案，台鐵局也將於112年編列7,100萬元預算。

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台鐵汐科站整體改善方案包括增設中站出口，使旅客可分流縮短出站動線；改善中站設備，解決淹水及設備老舊等問題；優化人行動線，增加南站人行道寬度並增設中站停等空間；提升行的安全，增加引道及共用廣場，解決人車共道問題；完備指標系統，建置站內設備及轉乘資訊，提升服務品質。

▲交通部長王國材等人與立委視察台鐵汐科站。（圖／交通部提供）

王國材表示，台鐵汐科站為通勤大站，鐵道局已提出增設中站出口之具體規劃，後續將就中站出口淹水及設備改善，以及站外人行道寬度及中站出口停等空間進行改善工程，以提升汐科站之服務品質。此外，台鐵汐科站將與規劃中的基隆捷運及汐東捷運銜接轉乘。

鐵道局預定於今（111）年底完成本站之特種建築物變更程序，後續將辦理施工招標作業，工期概估需18個月，預計最快將於113年底前啟用中站出口。