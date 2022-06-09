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他嘆台灣水果變難吃！「1原因」全場爆有感：吃到懷疑人生

▲▼截切水果盒。（圖／記者許展溢攝）

▲有網友認為，台灣水果越來越難吃，意外引發共鳴。（示意圖／記者許展溢攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

台灣水果種類多又好吃，不只深受國人喜愛，很多外國人來台也會指定品嚐。不過，就有網友反而認為，台灣水果越來越難吃，「都只剩滿滿的甜味。」話題意外引發共鳴，不少人也認同道，「有同感，都甜得要命，沒啥水果味」、「我真的吃過只有甜味的芒果，吃到懷疑人生。」

這位網友在PTT的Gossiping板上問卦，「其實 台灣水果越來越難吃了」，文中表示，「小時候的水果好吃，各種滋味都有，有酸的、有甜的、有酸中帶甜、甜中帶酸的。」反觀現在，水果變得越來越甜，似乎糖分越高越好，有些根本只剩滿滿的甜味，忍不住感嘆，「以前的水果好吃多了。」

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▲▼農糧署第三屆台灣水果創意手搖飲料比賽記者會, 木瓜,芭樂,香蕉。（圖／記者許展溢攝）

▲不少人也覺得，現在很多水果都太死甜。（示意圖／記者許展溢攝）

看到貼文後，許多網友超有感，「我今天買金鑽鳳梨，超甜沒酸味，鳳梨就是要帶點酸才好吃」、「釋迦根本在吃糖」、「香瓜真的死甜，早期沒這樣」、「很多水果糖度都快比三分糖的飲料多了」、「覺得追求甜度追求到走火入魔地步了」、「以前吃水果吃健康，現在吃直接高血糖。」

還有一派直說，現在已經很少吃水果，「我好陣子沒吃水果，就是現在甜過頭了」、「甜到越吃越渴」、「同感，還是比較喜歡各有風味的水果」、「不如直接吃糖，還花那麼多錢買水果做啥」、「原來我不是特例@@寧願喝手搖無糖，也不吃水果。」

就有不少網友提到一點，「越甜的香氣也不足啊」、「還有果醬也是，有些酸香味才是水果特色」、「一樣的芒果乾、香蕉乾，台灣水果去做就是太甜香氣不夠」、「越甜的水果越容易缺少香氣和酸度，都不知道在吃水果還是吃糖」、「味道都變單一了，都是甜味。」

不過，也有人表示，「那是你喜歡果酸」、「鳳梨改的不錯吧？以前吃到嘴巴破掉」、「人的味覺是會隨年齡退化的，所以……」、「市場機制，不甜根本沒人要吃」、「台灣人嗜糖成癮啦，會越來越甜不意外，競賽中甜度是客觀可測單位，風味則很主觀，水果凡甜度越高越難種，栽培技術也要夠好才能種出來」、「我就喜歡這麼甜的，讚！」

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