台灣鳳梨遭疑內外銷都不行！　陳吉仲怒了：打擊不了走向世界的決心

▲台灣鳳梨自去年被大陸禁止進口後，農委會祭出多項政策卻遭疑都破功。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

台灣鳳梨、鳳梨釋迦、蓮霧和石斑魚陸續遭大陸禁止進口，其中鳳梨遭媒體質疑內外銷都不如預期，農委會今（13日）下午針對此報導發出聲明表示，無法接受報導與事實完全不符的內容，這是打擊農民及相關從業人員的努力。

農委會表示，大陸自去年3月起片面暫停我國鳳梨輸入，就積極採取內銷、加工及外銷等措施，去年包括國內行銷調節7900公噸、多元加工調節7799公噸及拓展外銷28664公噸，成功穩定國內鳳梨產地價格，將危機化成轉機。今年持續加強相關措施，鳳梨產地價格由108年每公斤20.53元、109年20.47元，逐年成長至去年的22.13元，而今年1至5月更提高到24.44元。台北果菜市場金鑽鳳梨今年6月上旬平均交易價則為每公斤24.9元，較去年同期21.8元，提高14.6%。

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農委會指出，今年持續加強鳳梨產銷措施，截至6月12日止，整體執行率已達72.6%，包括國內行銷為9,703公噸，多元加工執行3312公噸，至於外銷新興數量則為20372公噸，其中銷往日本市場外銷量更已達17923公噸，較前一年同期成長11%，顯見日本已成為台灣鳳梨的穩定出口市場。

▲陳吉仲在臉書不滿表示，偏頗報導打擊不了堅持走向世界的決心。（圖／記者屠惠剛攝）



農委會主委陳吉仲更在臉書怒指，偏頗的報導打擊不了台灣分散大陸單一市場，堅持走向世界的決心，面對大陸以不符合科學及專業的手段暫停我國農漁產品輸入，在農民及民間業者的緊密合作下，多次化危機為轉機，讓台灣豐饒的物產走向世界。陳吉仲認為，此時全國更應該團結一心捍衛台灣優質的農漁產品，才不會辜負滋養我們成長的台灣這塊土地。

農糧署副署長姚志旺則說，去年開始鳳梨被禁後，開始做了很多努力，包括內外銷和加工，但某媒體用批評式報導會抹煞大家的辛苦，且每種農產品價格有高中低，以最差的來說當然會很差，當然不用最高的和最低的來講。

農委會指出，大陸仍是我國農產品重要外銷市場，但過去1年多來大陸陸續片面暫停我國鳳梨、釋迦、蓮霧及石斑魚輸入等措施，可以知道過度仰賴單一外銷市場具有高風險，過去幾年來政府也與外銷業者及農民團體共同努力，我國水果外銷大陸占比已從85%逐年降到去年41%，未來將持續致力開發重要農漁產品海外新市場，不再過度仰賴大陸市場，以穩定國內產銷與農民收益。