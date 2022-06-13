　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台灣鳳梨遭疑內外銷都不行！　陳吉仲怒了：打擊不了走向世界的決心

▲▼鳳梨。（圖／記者許展溢攝）

▲台灣鳳梨自去年被大陸禁止進口後，農委會祭出多項政策卻遭疑都破功。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

台灣鳳梨、鳳梨釋迦、蓮霧和石斑魚陸續遭大陸禁止進口，其中鳳梨遭媒體質疑內外銷都不如預期，農委會今（13日）下午針對此報導發出聲明表示，無法接受報導與事實完全不符的內容，這是打擊農民及相關從業人員的努力。

農委會表示，大陸自去年3月起片面暫停我國鳳梨輸入，就積極採取內銷、加工及外銷等措施，去年包括國內行銷調節7900公噸、多元加工調節7799公噸及拓展外銷28664公噸，成功穩定國內鳳梨產地價格，將危機化成轉機。今年持續加強相關措施，鳳梨產地價格由108年每公斤20.53元、109年20.47元，逐年成長至去年的22.13元，而今年1至5月更提高到24.44元。台北果菜市場金鑽鳳梨今年6月上旬平均交易價則為每公斤24.9元，較去年同期21.8元，提高14.6%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

農委會指出，今年持續加強鳳梨產銷措施，截至6月12日止，整體執行率已達72.6%，包括國內行銷為9,703公噸，多元加工執行3312公噸，至於外銷新興數量則為20372公噸，其中銷往日本市場外銷量更已達17923公噸，較前一年同期成長11%，顯見日本已成為台灣鳳梨的穩定出口市場。

▲▼立法院長游錫堃出席「農產小心機，健康選有機」111年度有機農業推廣會 農委會主委陳吉仲。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陳吉仲在臉書不滿表示，偏頗報導打擊不了堅持走向世界的決心。（圖／記者屠惠剛攝）

農委會主委陳吉仲更在臉書怒指，偏頗的報導打擊不了台灣分散大陸單一市場，堅持走向世界的決心，面對大陸以不符合科學及專業的手段暫停我國農漁產品輸入，在農民及民間業者的緊密合作下，多次化危機為轉機，讓台灣豐饒的物產走向世界。陳吉仲認為，此時全國更應該團結一心捍衛台灣優質的農漁產品，才不會辜負滋養我們成長的台灣這塊土地。

農糧署副署長姚志旺則說，去年開始鳳梨被禁後，開始做了很多努力，包括內外銷和加工，但某媒體用批評式報導會抹煞大家的辛苦，且每種農產品價格有高中低，以最差的來說當然會很差，當然不用最高的和最低的來講。

農委會指出，大陸仍是我國農產品重要外銷市場，但過去1年多來大陸陸續片面暫停我國鳳梨、釋迦、蓮霧及石斑魚輸入等措施，可以知道過度仰賴單一外銷市場具有高風險，過去幾年來政府也與外銷業者及農民團體共同努力，我國水果外銷大陸占比已從85%逐年降到去年41%，未來將持續致力開發重要農漁產品海外新市場，不再過度仰賴大陸市場，以穩定國內產銷與農民收益。

►外食必備！「六合一」餐具吸管組才333元還買一送一

ET快訊
冷凍水餃哪牌最強？網一面倒推「這家」
驚！田鼠體內發現「新冠狀病毒」　和COVID-19、SARS
梅雨彈這天起開炸！　放晴熱爆時間點出爐
快訊／桃園雙屍案今解剖！　妻只懷一胎
王世堅質詢狂送禮物　柯文哲秒回「最喜歡這個」
快訊／高雄逾8千戶突停電熱炸　台電抓到兇手了
台中馬尾女酒駕不想吹　狂跑回家反慘摔

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

喉嚨不舒服快篩2條線！芬園鄉長林世明確診　居隔當家庭煮夫

美國妹狂點海鮮放滿整桌　爸媽見超澎湃嚇傻：我的天啊！

南投+1021！長照機構住民確診率逾18%　即起每周免費快篩2次防堵

梅雨彈這天起開炸！1圖看懂「雨區變化」　放晴熱爆時間點出爐

冷凍水餃哪牌最強？網友一面倒推「這家」：煎、蒸都很讚

手機流量吃到飽「為何還要連WiFi？」　內行曝3關鍵：有差

金門+66！中重症+15　國小復課全校快篩結果曝

快訊／高雄逾8千戶突停電熱炸！台電抓到兇手　確定這次是人禍

台灣哪部韓劇最紅？　鄉民刷一排淚推「3神作」：當年的最愛

台灣鳳梨遭疑內外銷都不行！　陳吉仲怒了：打擊不了走向世界的決心

YouTuber嫌「台北不如上海」　孫德榮怒轟：不要回來啊！

校園見孔雀穩站搭單車　京都大學獨特日常風景

長腿妹整復痛到哇哇叫！　師傅壓腳快狠準網求地址

阿金尾巴變螺旋槳大力飛撲　爸接「愛的撞擊」手機秒噴飛

床上玩「雙人開合跳」　下秒慘被踩GG痛到臉歪

萌貓手不動！媽：妳手麻？　下秒「靈活打人」根本在騙

金門首次賽車無受傷紀錄　琦玉集團「D2車隊」奪冠

蕭志瑋模仿26名人唱《愛你》　幫蕭敬騰改歌詞「回家鄉去」XD

「唐山暴力」演藝圈發聲！辰亦儒：平安該是基本　成龍氣到沒睡...舒華PO文「受夠敗類」

展場吉祥物「用生命表演」　腳騰空旋轉、頭倒立彈跳

喉嚨不舒服快篩2條線！芬園鄉長林世明確診　居隔當家庭煮夫

美國妹狂點海鮮放滿整桌　爸媽見超澎湃嚇傻：我的天啊！

南投+1021！長照機構住民確診率逾18%　即起每周免費快篩2次防堵

梅雨彈這天起開炸！1圖看懂「雨區變化」　放晴熱爆時間點出爐

冷凍水餃哪牌最強？網友一面倒推「這家」：煎、蒸都很讚

手機流量吃到飽「為何還要連WiFi？」　內行曝3關鍵：有差

金門+66！中重症+15　國小復課全校快篩結果曝

快訊／高雄逾8千戶突停電熱炸！台電抓到兇手　確定這次是人禍

台灣哪部韓劇最紅？　鄉民刷一排淚推「3神作」：當年的最愛

台灣鳳梨遭疑內外銷都不行！　陳吉仲怒了：打擊不了走向世界的決心

罹癌董座愛上看護！離世後她秒變富婆　正宮傻眼怒告慘吞敗

「台灣雲峰飛彈可以打到北京」　他看游錫堃一句話警告：別後悔

「最常被拼錯」的車廠名稱排行　Volkswagen錯法最稀奇

疫情只爆1月病例就狂降！北韓有望月內解除危機　韓媒舉1原因打臉

房租就要1萬3　房東再固定收300元！她一聽「耗損費」傻眼了

上半身在哪邊？秦始皇帝陵神秘「仰臥俑」　身分連專家也不解

李根大尉接受警方調查！　韓媒：坦承「入境烏克蘭」罪嫌

頻尿、尿不乾淨或是常尿到鞋子　原來是攝護腺肥大

孩子嘴開、常打呼恐是小下巴　牙醫師籲：應及早治療

新竹市長誰接班？　在地觀察：交通專業、沒包袱很重要

22歲混血嫩模北市墜樓亡！ 失蹤2天遺體卡牆 超黑暗IG曝

生活熱門新聞

首見BA.4、BA.5入侵！今增109死

深夜紅燈迴轉…長庚醫被攔！員警「2句話」讓他淚崩

南美館「地獄展」太狂　萬人敲碗午夜場

「啪啪啪黃金公式」曝光　網驚：會精盡人亡

無敵星星沒用！　護理師3度確診

女同事喝3瓶就醉！交往後「喉嚨借過」他傻眼

公公狂咳7天快篩陽要出門！她怒：什麼爛政策

陳時中3劑疫苗廠牌曝光！長庚：抗體增加倍率最低

BA.5崛起！　醫呼籲快做1件事

本土45081「高雄7184例最多」！

高雄各地深夜飄惡臭　市民崩潰求真相

明雨區擴大　全台連下2天時間曝

今年最後一波梅雨鋒面　這天抵台

1個月1萬元！婆婆喊不夠來討菜錢

更多熱門

相關新聞

飼主確診！毛孩「獨自在家19天」落寞影片曝

飼主確診！毛孩「獨自在家19天」落寞影片曝

大陸微博近日流傳一段影片，引起網友熱議。一隻白色的狗狗「咖啡」，因為飼主確診，只能自己在家生活19天，雖然飼主有做好萬全的準備，也請鄰居和居委偶爾幫忙照顧一下，但從監視器影片可以看出咖啡的眼神流露出的思念之情，惹許多網友心疼萬分。

限量1千份「60元零飢餓便當」超賣！

限量1千份「60元零飢餓便當」超賣！

石斑魚被大陸禁告上WTO有用？　農委會這樣說

石斑魚被大陸禁告上WTO有用？　農委會這樣說

鄭運鵬批中國「以農圍政來逼民進黨政府」

鄭運鵬批中國「以農圍政來逼民進黨政府」

石斑魚被禁價格恐調價！賣場說話了

石斑魚被禁價格恐調價！賣場說話了

關鍵字：

農委會鳳梨陳吉仲內銷外銷大陸石斑魚鳳梨釋迦蓮霧姚志旺農糧署

讀者迴響

熱門新聞

首見BA.4、BA.5入侵！今增109死

小甜甜結婚1年怒要離婚！「列老公4罪狀」

女歌手大遲到2小時「露奶登台」　怒嗆粉絲後離場

深夜紅燈迴轉…長庚醫被攔！員警「2句話」讓他淚崩

南美館「地獄展」太狂　萬人敲碗午夜場

「啪啪啪黃金公式」曝光　網驚：會精盡人亡

《咒》真實事件！長女17年前慘死　屋內貼滿符咒

北市凶宅要價4580萬！網驚：死者是大咖女星

他漲租逼走24年麥當勞　10年後「不堪空租」默默調回原租金

一台報廢摩托車　讓他失去25年警察工作還要坐牢

飯店退房「1備品」必拿！內行認證超好用

「八音才子」黃文擇驚傳逝世！享壽67歲

你的阿嬤掉了！機車「大法師過彎」真相曝

無敵星星沒用！　護理師3度確診

女同事喝3瓶就醉！交往後「喉嚨借過」他傻眼

更多

最夯影音

更多
YouTuber嫌「台北不如上海」　孫德榮怒轟：不要回來啊！

YouTuber嫌「台北不如上海」　孫德榮怒轟：不要回來啊！
校園見孔雀穩站搭單車　京都大學獨特日常風景

校園見孔雀穩站搭單車　京都大學獨特日常風景

長腿妹整復痛到哇哇叫！　師傅壓腳快狠準網求地址

長腿妹整復痛到哇哇叫！　師傅壓腳快狠準網求地址

阿金尾巴變螺旋槳大力飛撲　爸接「愛的撞擊」手機秒噴飛

阿金尾巴變螺旋槳大力飛撲　爸接「愛的撞擊」手機秒噴飛

床上玩「雙人開合跳」　下秒慘被踩GG痛到臉歪

床上玩「雙人開合跳」　下秒慘被踩GG痛到臉歪

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面