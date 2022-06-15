復刻團康神曲第一支舞　佳格「以愛樂活」串起跨世代共鳴

圖、文／佳格提供

佳格以「全家的營養健康夥伴」為理念，日前推出「以愛樂活」重返北橫紀錄片，片中藉由重現長者年輕時的自強活動與團康晚會，鼓勵長者擴展生活圈、更藉此呼籲社會重視長者陪伴重要性，而貫穿影片的主題曲，就是有團康神曲之稱的「第一支舞」。

第一支舞是由1986年葉佳修作詞作曲、楊海薇、周秉鈞主唱，當年推出後迅速風靡全台，成為五年級生參與營隊的盛行曲目，舞步動作也發展出數個不同版本，時至今日仍然是不少八年級生耳熟能詳的迎新歌曲，是少數能超越一個世代以上的共同集體記憶。

為能串起跨世代共鳴，佳格邀請新秀音樂製作人Dusa重新編曲製作、好樂團GoodBand主唱許瓊文及有「聲音導演」稱號的魏祺修兩位八年級生擔任男女歌手錄唱，有別於原唱的清亮高亢，選擇以清新溫柔方式重新詮釋第一支舞。

「以愛樂活」重返北橫記錄八位長者及其陪伴者三天完成北橫明池入口處攻頂，片中可以看到長輩從一開始不確定是否能達成、過程中彼此認識相互鼓勵、到最後成功完成健走挑戰全團隊歡樂擁抱，真實情緒讓人動容！此外，曲目重新編配過程，以鈴鼓聲、加強節奏感方式，暨讓整體音效更輕鬆愉悅也同時兼顧原作曲風格，也因此催生清新曲風的第一支舞現代版。

演唱的「好樂團」主唱許瓊文和有「聲音導演」之稱的魏祺修則不約而同說，在詮釋這首歌曲時，回想起了第一次參與迎新晚會時跟大家跳著第一支舞的畫面，也很開心能藉由歌曲傳達長者們的健行故事。

第一支舞MV精華版同步在許瓊文、魏祺修的FB上架，由年輕世代共同參與擴大影響力，喚起更多人對長者陪伴的重視和關注，以愛樂活第一支舞版影音。