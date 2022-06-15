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長者車禍肇事死亡率近3成　屏東警社區宣導護老交通

▲里港警分局於昨(14)日前往里港鄉玉田社區活動中心舉辦「高齡者交通安全宣導」。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲里港警分局於昨(14)日前往里港鄉玉田社區活動中心舉辦「高齡者交通安全宣導」。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

里港警分局於昨(14)日前往里港鄉玉田社區活動中心舉辦「高齡者交通安全宣導」，針對現行交通法規新制及高齡者駕車須注意事項等進行宣導，期望降低高齡者交通事故之發生。

▲里港警分局於昨(14)日前往里港鄉玉田社區活動中心舉辦「高齡者交通安全宣導」。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲里港警分局於昨(14)日前往里港鄉玉田社區活動中心舉辦「高齡者交通安全宣導」。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

近期里港警分局轄內發生之死亡交通事故，其中高齡者占近3成，里港警方交通安全宣導團帶領志工團隊走入社區，針對高齡者進行宣導，除以自行製作之宣導影片，利用影片中車禍肇事之經過，加深高齡者對於交通安全問題的重視，會後並進行交通安全問題有獎徵答，同時發送亮色衣物與自行車專用警示燈等宣導物品。

里港警分局交通組長林中安於宣導影片播映中特別叮嚀長者，於「清晨、天色昏暗外出時，應穿著亮色衣服並配戴反光飾物」、「儘量靠路邊行走」、「穿越道路時應走行人穿越道（斑馬線）」、「看清左右有無來車時再儘速通過」等觀念。

分局長鄭頴聰表示，經統計屏東縣交通事故死亡案件1/3為高齡機車騎士，提醒家中長者外出時應穿著色彩鮮豔衣服或配戴反光飾物，加強警示及辨識效果；另為降低老人開（騎）車上路的事故風險，建議多加利用大眾交通運輸工具，同時更希望所有的用路人，遵守路口「慢、看、停」，注意號誌變化及建立行人專屬路權等正確觀念，大家一起敬老、護老，成為長者交通安全的守護神。

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