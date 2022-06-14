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桃園開設26處社區接種站　推長者第4劑莫德納接種

▲桃園開設26處接種站，推長者第4劑接種。（圖／新聞處提供）

▲桃園開設26處接種站，推長者第4劑接種。（圖／桃市府新聞處）

記者楊淑媛／桃園報導

為加速提高長者疫苗覆蓋率，桃園市長鄭文燦13日於防疫會議表示，市府規劃6月15、17、18共3天，針對桃園65歲以上長者（原住民族55歲以上）提供第4劑莫德納疫苗接種專案，安排26處社區接種站，於每日上午8時至12時、下午1時至4時，提供間隔第3劑滿5個月之長者友善接種服務。

若規劃於6月15日接種，須已於1月15日前完成接種（依此類推），長者可搭乘免費愛心計程車往返社區接種站，接種後可領取2劑快篩試劑、700元超商禮券及桃園好米1包，並開放未接種第一、二、三劑的長者補打，鼓勵符合資格的長者踴躍前往接種。若後續在BNT疫苗到位後，市府亦會安排專案接種。

關於學校防疫情形，鄭市長說明，今日桃園高中以下各級學校恢復實體課程，總計32萬4,430位學生，共5,438位學生請防疫假，復課出席率98.32%。市府已針對學校復課訂定相關防疫指引，包括：1人確診、全班停課3天；除用餐、飲水及游泳課外，須全程配戴口罩等措施。

目前截至6月12日止，桃園共95所國高中，已有73校、5萬5,624位學生完成BNT第三劑疫苗接種，剩餘22校因配合第二、三劑須間隔滿5個月之規定，將於6月22日前全數完成。

針對校園發放快篩試劑情形，鄭市長表示，在中央配賦之外，市府教育局共計自行採購72萬劑快篩試劑，多數已加碼配送予教職員工及學生，其中幼兒園、國小學生每人加發2劑，若加上中央發放4劑，國小學生每人實際可領取6劑。

此外，針對高國中小教職員每人發放4劑；幼兒園、補教教職員工再加發2劑，共4萬9,433人，總計16萬2,164劑已全數發出。

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