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康復卻不敢內用！一票苦主嘆「1場所更容易確診」：真的可怕

▲▼新冠肺炎,疫情,二級警戒,大賣場,餐飲場所,內用,微解封,餐飲業,紓困,武漢肺炎,防疫,百貨公司,餐廳,社交距離,室內聚會,梅花座,隔板,實聯制,圖為統一時代百貨美食街。（圖／記者李毓康攝）

▲原PO儘管已經康復，依舊沒有勇氣到餐廳內用。（示意圖／記者李毓康攝）

網搜小組／劉維榛報導

大家多久沒有內用了呢？一名確診康復妹透露，儘管身體已恢復健康，時常想吃大餐犒賞一下，無奈走到餐廳門口，就沒有勇氣再前進了。文章引發一票過來人共鳴，「我們是怕......二次感染，所以都帶回家用了」，另外，有網友直言，其實職場比內用更容易染疫，「我覺得上班比較可怕！」

一名女網友在臉書《確診者有話要說》吐露心聲，歷經確診到現在已經解隔離、身體康復，時常走到餐廳想大快朵頤一番，無奈「還是沒有踏進去內用的勇氣。」

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文章曝光後，引來一票確診康復者討論，「剛出關的時候會很小心， 過沒多久就鬆懈了」、「從來都不相信無敵星星，堅決不內用，保護好自己跟他人」、「我也不敢，好幾個月都沒有內用過了」、「從沒確診到確診，一律外帶」、「我們是怕......二次感染，所以都帶回家用了」。

留言串中，有苦主認為，「我上班被感染的 上班才是風險最高的」、「我覺得上班比較可怕，我先生除了上班外，其餘買東西都是我在買，結果他中了，被工作的其他同仁傳染到」、「真正染疫倒不是用餐，而是職場和家庭群聚的感染」、「上班才可怕，電梯／飲水機開關／提款機，大家碰來碰去的，我N95戴2年，照樣中鏢」。

▲▼ 。（圖／翻攝確診者有話要說）

▲苦主哀號，職場比內用更容易染疫。（圖／翻攝確診者有話要說）

畢竟康復後還是會有二次染疫可能性，本站報導，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞坦言，Omicron亞型變異株BA.4、BA.5遲早會進入社區，預估數個月後可能會造成下一波疫情。

對此，台大醫院急診部臨床教授李建璋認為，BA.4、BA.5的出現恐怕會翻轉群體免疫和無敵星星等概念，因為有可能重複感染，到時群體免疫效果也會消失，指揮中心應該持續進行社區抽樣、病毒基因定序分析，才能了解病毒流行的情況，並及早做出適當的因應措施。

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