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群體免疫、無敵星星都沒效！　專家曝BA.4、BA.5恐怖特性

記者黃翊婷／綜合報導

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞坦言，Omicron亞型變異株BA.4、BA.5遲早會進入社區，預估數個月後可能會造成下一波疫情。台大醫院急診部臨床教授李建璋認為，BA.4、BA.5的出現恐怕會翻轉群體免疫和無敵星星等概念，因為有可能重複感染，群體免疫效果也會消失。

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▲專家建議民眾最好在10月之前接種第4劑疫苗。（資料照／記者李毓康攝）

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指揮中心13日公布攔截5例BA.4及BA.5境外移入確診病例，而我國疫情目前仍處於高原期，單日病例數約在4萬至7萬間浮動，北部疫情往下降，南部則逐漸達到高峰。如今Omicron亞型變異株BA.4、BA.5快速發展，全球已有超過40個國家驗出這2株變異株，感染國家及病例數均持續增加當中。

根據《聯合新聞網》報導，台大醫院急診部臨床教授李建璋認為，BA.4、BA.5的出現恐怕會翻轉群體免疫和無敵星星等概念，因為有可能重複感染，到時群體免疫效果也會消失，指揮中心應該持續進行社區抽樣、病毒基因定序分析，才能了解病毒流行的情況，並及早做出適當的因應措施。

感染科權威黃立民也表示，BA.4、BA.5最令人憂心的就是會「讓感染過的人可能再次感染」，我國雖然有不少人先前才接種過追加劑疫苗，但2、3個月過後，不論是曾經染疫還是接種過疫苗的人，體內抗體都會開始下降，BA.4、BA.5可能會在秋冬引起一波流行，估計會在9月到10月間出現。

黃立民建議，最好的防範方式就是接種第4劑疫苗，而且最好是次世代疫苗，大約要在10月之前接種才來得及，至少高風險、年長者族群一定要接種第4劑，一般民眾若打滿4劑，染疫後也比較多是輕症，大家可以自行評估。

▲▼BA.4、BA.5說明。（圖／指揮中心提供）

▲BA.4、BA.5傳染力較高。（圖／指揮中心提供）

至於國內疫情目前的情況，指揮中心表示，現階段BA.2仍在社區流行，每天都有數萬例個案，BA.4、BA.5與目前的流行株並無巨大差異，國人交叉保護力在接種第2、3劑抗體保護力都在載的狀況下，BA.4、BA.5不會快速轉換為主流病毒株，預估此波疫情不會像當時Delta轉換為Omicron一樣，在數週內演變成大規模社區疫情。

不過，醫療應變組副組長羅一鈞提醒，國內遲早會驗出本土BA.4、BA.5，雖然已在邊境設下關卡，但變異株仍有可能進入社區，國人還是要戴好口罩，才能減少傳播給家人的機率。

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