大陸5月份青年失業率達18.4％　1076萬畢業生入職場加重就業壓力

▲大陸2022年5月份18至24歲青年失業率達18.4%。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸受疫情影響，5月份18至24歲人群失業率達18.4%，隨著6月畢業季來臨，1076萬畢業生將率續投入職場，就業問題成為官方「穩就業」首要目標。大陸國家統計局發言人付凌暉表示，青年調查失業率較高，一方面是疫情導致企業生產經營困難，吸納就業能力下降；另一方面，年輕人在疫情常態化下，求職更傾向於比較穩定的職位，加劇調查失業率的抬升。

▲新冠疫情導致大陸失業率問題浮現。（圖／CFP）

《北京日報》報導，儘管5月全國調查失業率比4月有所下降，但18至24歲人群調查失業率卻比上月上升0.2%。面對這種複雜局面，付凌暉強調，下一步還要落實好穩經濟的各項措施，促進經濟穩定，增強就業吸納能力。同時，做好職業技能培訓，促進勞動力市場的供求有序銜接。積極推動產業升級發展，創造高質量崗位，為大學生的就業創造更有利條件。

據了解，大陸今年將迎來1076萬畢業生，這群年輕的活水將陸續注入就業市場，不過，大陸因疫情衝擊而使總體失業率仍處在高峰，成為大陸推動「穩就業」政策的頭號問題。付凌暉提醒，隨著畢業季到來，畢業生集中進入勞動力市場，可能會進一步加重就業壓力。

▲大學畢業生投入職場對就業市場帶來壓力。（圖／CFP）

數據顯示，大陸5月份全國城鎮調查失業率5.9%，比4月回落0.2個百分點。其中，25至59歲就業主體人群失業率5.1%，也比4月回落0.2個百分點，顯示就業基本盤正在改善。

至於外來農業戶籍人員調查失業率為6.2%，比4月回落0.4個百分點，付凌暉表示，「這部分人員主體是農民工，農民工主要從事製造業、建築業和批發零售業等勞動密集型的產業，同時以私營個體戶和靈活就業居多，就業穩定性相對較差。5月份農民工群體的就業改善，也反映出經濟運行出現改善，穩就業的政策措施顯效。」