警盤查女大生「為何穿那麼清涼」　私訊FB+IG當朋友...下場慘了

記者陳以昇／新北報導

時代力量立委邱顯智在臉書貼文，一名輔大女學生在2019年8月就學間，深夜穿著清涼，遭警察盤查，離開後就在FB、IG收到警員訊息「不介意的話可以當個朋友」，他痛斥警員「這已經是犯罪行為了」，新莊分局表示，警員當時言談中得知IG化名，僅簡易核對身分證後就放行，但仍衍生社會不良觀感，仍給予警員申誡處分。

據悉，當時就讀輔大的女大生在臉書社團「直男行為研究社」貼文，「我永遠記得2019年8月6日，當時讀輔大的我凌晨1:00多，一個人走在路上，打算去跟朋友會合，結果遇到警察攔下我，請我交出身分證說要盤查，問我為什麼穿那麼清涼，是要去哪裡」

女大生質疑，夏天穿清涼一點被盤查？雖然被這樣問的感覺真的很差，但因為是警察，我還是把身分證給對方了，結果沒多久收到FB和IG私訊「我是剛剛盤查你的警察，不介意的話可以當個朋友」，讓她相當傻眼，即便經過近3年，依然覺得警察濫用職權，半夜穿著清涼所以要看身分證？

時代力量立委邱顯智也在臉書貼文斥責，「多名女性和新莊分局的員警爆料，這名警察過去在新莊分局服務，已經有多名女同學遭到他假盤查、真搭訕，卻因為績效好，儘管被檢舉投訴也未遭法辦。我要強調，這已經是犯罪行為了」。

新莊分局針對警員行為做出回應，該案係屬3年前發生個案，該名員警當時深夜見一女子穿著單薄走於路上，基於該處係學生活動區，故前往關心。經查，該名員警未使用公務資訊電腦查詢個資，僅簡易核對證件便放行；另言談中得知IG化名，並事後私下以IG帳號傳訊，衍生社會不良觀感之行為，仍有疏失，分局核定申誡處分，並要求該單位主管個別加強輔導。

▲輔大女大生在臉書貼文，警察盤查後私訊FB及IG要當朋友 。（圖／翻攝自直男行為研究社，下同）