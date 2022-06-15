　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

警盤查女大生「為何穿那麼清涼」　私訊FB+IG當朋友...下場慘了

記者陳以昇／新北報導

時代力量立委邱顯智在臉書貼文，一名輔大女學生在2019年8月就學間，深夜穿著清涼，遭警察盤查，離開後就在FB、IG收到警員訊息「不介意的話可以當個朋友」，他痛斥警員「這已經是犯罪行為了」，新莊分局表示，警員當時言談中得知IG化名，僅簡易核對身分證後就放行，但仍衍生社會不良觀感，仍給予警員申誡處分。

▲▼輔大女大生在臉書貼文，警察盤查後私訊FB及IG要當朋友 。（圖／翻攝自直男行為研究社）

據悉，當時就讀輔大的女大生在臉書社團「直男行為研究社」貼文，「我永遠記得2019年8月6日，當時讀輔大的我凌晨1:00多，一個人走在路上，打算去跟朋友會合，結果遇到警察攔下我，請我交出身分證說要盤查，問我為什麼穿那麼清涼，是要去哪裡」

女大生質疑，夏天穿清涼一點被盤查？雖然被這樣問的感覺真的很差，但因為是警察，我還是把身分證給對方了，結果沒多久收到FB和IG私訊「我是剛剛盤查你的警察，不介意的話可以當個朋友」，讓她相當傻眼，即便經過近3年，依然覺得警察濫用職權，半夜穿著清涼所以要看身分證？

▲▼輔大女大生在臉書貼文，警察盤查後私訊FB及IG要當朋友 。（圖／翻攝自直男行為研究社）

時代力量立委邱顯智也在臉書貼文斥責，「多名女性和新莊分局的員警爆料，這名警察過去在新莊分局服務，已經有多名女同學遭到他假盤查、真搭訕，卻因為績效好，儘管被檢舉投訴也未遭法辦。我要強調，這已經是犯罪行為了」。

▲▼輔大女大生在臉書貼文，警察盤查後私訊FB及IG要當朋友 。（圖／翻攝自直男行為研究社）

新莊分局針對警員行為做出回應，該案係屬3年前發生個案，該名員警當時深夜見一女子穿著單薄走於路上，基於該處係學生活動區，故前往關心。經查，該名員警未使用公務資訊電腦查詢個資，僅簡易核對證件便放行；另言談中得知IG化名，並事後私下以IG帳號傳訊，衍生社會不良觀感之行為，仍有疏失，分局核定申誡處分，並要求該單位主管個別加強輔導。

▲▼輔大女大生在臉書貼文，警察盤查後私訊FB及IG要當朋友 。（圖／翻攝自直男行為研究社）

▲▼輔大女大生在臉書貼文，警察盤查後私訊FB及IG要當朋友 。（圖／翻攝自直男行為研究社）

▲輔大女大生在臉書貼文，警察盤查後私訊FB及IG要當朋友 。（圖／翻攝自直男行為研究社，下同）

►免跟團，一秒到日本！溪頭妖怪村飯店打折了

ET快訊
台灣白帶魚「陸驗出新冠陽性」禁輸入！　農委會回應了
WiFi讓iPhone超耗電？　網搖頭「2狀況」才關
警盤查女大生「為何穿那麼清涼」！　下場慘曝
小鐘爆「鮪魚錄影遲到2小時」！　睡過頭讓戲劇一姐乾等
BTS休團全哭了！　悲認：感到迷惘厭倦
抗BA.5不靠無敵星星！　醫曝1招「大量減災」
道路淹水「電動車可以衝過去嗎」？　馬斯克解答

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

裸男躺西本願寺公園尻槍　曝詭異理由...性愛片遭瘋傳心靈受創

可惡畫面曝光！國中妹補習回家　機車男2度衝撞...還伸腳猛踹

送餐給女網友竟強壓性侵　噁男狡辯「她穿睡衣挑逗」法官也怒了

懷疑女友劈腿！男友偷跟他回家　鑽車底裝GPS結局出事了

桃園農機廠凌晨大火　150坪廠房全毀！消防徹夜搶救5小時

勇傘兵墜千呎復健4年終能翻身　父感動：能做的是陪他走這段路

苗栗騎士撞電桿機車卡水溝　呈仰躺姿送醫不治

警盤查女大生「為何穿那麼清涼」　私訊FB+IG當朋友...下場慘了

關心朋友案件被擋派出所門外　他怒譙警三字經...下場慘曝

臉書上辱罵高雄市議員邱于軒「垃圾議員」　網友須公開道歉

想熬夜？老鼠偷吃護肝藥　他抓兇手：兩三天沒睡覺齁

奧客婦想換新硬幣被拒絕　鬧超商惹怒店員還罵髒話

工讀生？2隻熊泡水嬉戲　玩「彈跳造浪」還起爭執

張蘭直播「公開6歲孫子長相」！ 曬孫女語音...露幸福笑容

媽蛤蠣放整晚隔天飄臭味 兒看見順手拿刀敲碗超渡

直播主控愛心餐帳目不清　牛肉麵店老闆痛心怒提告

可怕長脖鳥貼窗偷窺！　照鏡子嚇歪屋內人XD

重新橋「區間測速」更安全？　騎士打臉實測：跟不上車流

老師遠距上課抽考問題　學生答題Lag斷線超無言

比特犬疑遭下藥吐血！　飼主怒開6萬懸賞金抓兇手

裸男躺西本願寺公園尻槍　曝詭異理由...性愛片遭瘋傳心靈受創

可惡畫面曝光！國中妹補習回家　機車男2度衝撞...還伸腳猛踹

送餐給女網友竟強壓性侵　噁男狡辯「她穿睡衣挑逗」法官也怒了

懷疑女友劈腿！男友偷跟他回家　鑽車底裝GPS結局出事了

桃園農機廠凌晨大火　150坪廠房全毀！消防徹夜搶救5小時

勇傘兵墜千呎復健4年終能翻身　父感動：能做的是陪他走這段路

苗栗騎士撞電桿機車卡水溝　呈仰躺姿送醫不治

警盤查女大生「為何穿那麼清涼」　私訊FB+IG當朋友...下場慘了

關心朋友案件被擋派出所門外　他怒譙警三字經...下場慘曝

臉書上辱罵高雄市議員邱于軒「垃圾議員」　網友須公開道歉

陸劣質快篩冒充美製富樂　民進黨團揭「藏鏡人」不法手法

疫情也燒到高官！　4部會首長、25立委、5縣市長都確診

台南芒果即將開賣　哪裡買黃偉哲報您知！

網友更新iOS 16測試版觸發「隱藏款」　iPhone 14 Pro新功能提前爆雷　

勇士阿庫納轟全壘打「拋粉」慶祝　詹皇轉推：我愛這小子

玉兔換掉招牌髮型！ 罕見剪「空氣短瀏海」網驚艷：看不出36歲了

裸男躺西本願寺公園尻槍　曝詭異理由...性愛片遭瘋傳心靈受創

可惡畫面曝光！國中妹補習回家　機車男2度衝撞...還伸腳猛踹

台灣白帶魚「驗出新冠陽性」禁輸陸1週！農委會：應提完整科學依據

補助7／15上路+免三劑令！業者信心增「不擔心國門開就沒人」原因曝

騎士情侶等紅燈「揉乳30秒」畫面曝光！網笑：手法像麵包師傅

社會熱門新聞

吸金24億落跑　千禧集團執行長下場曝

即／花蓮軒轅派出所1警開槍自轟

即／26歲國道警避車彎舉槍自戕！命危搶救中

男大生肖想閨蜜丼走心了　撿屍回家再用力頂

21歲男北宜自摔賠慘　噴飛撞爛3輛重機

跑山獸妻挨告纏訟4年！他揭參賽選手猝死始末

啪學妹10年後判6月！原來他當年「和解」找錯人

馬尾妹不吹酒測　先生控警：拉人摔下樓

建築工摩鐵偷拍百名正妹嘿咻！曾潛妹子住處窺洗澡

屏東挖眼男關5年判太輕？法官解釋了

高雄女駕車撞騎士離開　法官1原因判無罪

5條通台中男逃2年　栽在違停秒認

荔枝樹遮路燈　他砍掉大半挨告了

全國38位死刑犯恐逃死！　2件「分案原則」成他們活命密碼

更多熱門

相關新聞

警心軟不罰拾荒伯遭起訴！台大教授點破「最大問題」

警心軟不罰拾荒伯遭起訴！台大教授點破「最大問題」

台中清水分局一名洪姓員警3年前執勤時，碰上騎車的拾荒老人無照又無牌，在對方苦苦哀求下，他心軟未開單；沒想到，事後被檢方依圖利罪起訴。對此，台大法律系教授李茂生解釋所謂的「圖利罪」，直言員警採取了最不值得鼓勵的方法，但也話鋒一轉認為，應該要判無罪。

屏東男騎電動車身體不適路倒　警即時救援

屏東男騎電動車身體不適路倒　警即時救援

看似朋友多其實「最難深交」星座

看似朋友多其實「最難深交」星座

5條通台中男逃2年　栽在違停秒認

5條通台中男逃2年　栽在違停秒認

新北幕後英雄　侯友宜表揚模範績優警察

新北幕後英雄　侯友宜表揚模範績優警察

關鍵字：

輔大警察盤查交友

讀者迴響

熱門新聞

女大生下體塞「這顆」痛到凍未條　醫嚇：臭爆

綜藝巨星積欠6億債務　不幸癌逝還欠一半沒還

BTS宣布「暫時中斷團體活動」

砸壞魯夫模型　老公考海賊王10題：答對就原諒妳

本本認「與洛克交往過」！　揭分手原因：還有債務糾紛

BA.4、BA.5讓群體免疫失效　醫曝原因

汪建民躲債失聯「憔悴探視失智母」！

吸金24億落跑　千禧集團執行長下場曝

即／花蓮軒轅派出所1警開槍自轟

女大生「穿太清涼」！警假盤查真搭訕　私訊截圖曝

老婆挖10年前MP4　見「前女友私密照」人夫挫爆

醫示警：BA.4、BA.5已經進入社區

遊樂園「大擺錘」空中解體　3男童被噴飛

「最高領3萬」青年就業獎勵明天啟動　一表看懂4大青年紓困計畫

即／26歲國道警避車彎舉槍自戕！命危搶救中

更多

最夯影音

更多
想熬夜？老鼠偷吃護肝藥　他抓兇手：兩三天沒睡覺齁

想熬夜？老鼠偷吃護肝藥　他抓兇手：兩三天沒睡覺齁
奧客婦想換新硬幣被拒絕　鬧超商惹怒店員還罵髒話

奧客婦想換新硬幣被拒絕　鬧超商惹怒店員還罵髒話

工讀生？2隻熊泡水嬉戲　玩「彈跳造浪」還起爭執

工讀生？2隻熊泡水嬉戲　玩「彈跳造浪」還起爭執

張蘭直播「公開6歲孫子長相」！ 曬孫女語音...露幸福笑容

張蘭直播「公開6歲孫子長相」！ 曬孫女語音...露幸福笑容

媽蛤蠣放整晚隔天飄臭味 兒看見順手拿刀敲碗超渡

媽蛤蠣放整晚隔天飄臭味 兒看見順手拿刀敲碗超渡

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面