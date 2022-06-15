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警心軟不罰拾荒伯遭起訴！台大教授點破「最大問題」：令人氣餒

臨檢,開單,警察,員警,騎車（圖／記者林世文攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者林世文攝）

記者周亭瑋／綜合報導

台中清水分局一名洪姓員警3年前執勤時，碰上騎車的拾荒老人無照又無牌，在對方苦苦哀求下，他心軟未開單；沒想到，事後被檢方依圖利罪起訴。對此，台大法律系教授李茂生解釋所謂的「圖利罪」，直言員警採取了最不值得鼓勵的方法，但也話鋒一轉認為，應該要判無罪。

針對心軟警被起訴圖利罪，李茂生教授今在臉書開門見山說道，「有關違規開單一事，因無裁量空間，所以不開單的話，應該就是違背法令，警察會受到行政懲處。如果覺得違規者可憐，其實有其他管道可以協助其渡過難關，而不開單僅是最簡單的方法，不僅違法，也有違背公平性的問題。」

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他直言，這位員警採取了最不值得獎勵的方法，去協助應該受援助之人，其次是圖利罪的問題，「圖利罪因為特別法修法，現在已經無所謂的圖利國庫的問題，所剩僅有圖利私人罪，而所圖利的私人包含自他。」

▲台中地院。（圖／記者白珈陽攝）

▲台中地院一審判洪員無罪，但檢方認為無照駕駛並無勸導裁量空間，提起上訴。（圖／ETtoday資料照）

所謂的「圖利」僅要違背法令規定，讓私人得利即可，以本案來看，員警不開單，讓應受罰的老翁未受罰，就是讓他得利。李茂生說，「員警的行為於構成要件的判斷階段，應該是已經通過檢驗，據此地方法院的無罪判決（我沒看判決本文，僅透過新聞報導而評論）是有問題的。」

不過，李教授話鋒一轉坦言，自己是贊成判無罪的，「得利太低，而且情有可原，基本上應無可罰的違法性。」他甚至評論，檢察官在一審判無罪後選擇上訴，基本上可視為「酷吏」。

最後，他也深深感慨，「本案最大的問題應該是在，法律人根本不理解情理法中的情，應該在違法性判斷的階段予以發揮。同樣的問題曾經發生在虎尾波斯菊事件及小七紙箱事件中，那麼多年了，實務見解仍舊沒有進展，真令人氣餒。」

▲台大教授評論此事。（圖／翻攝自臉書／李茂生）

▲台大教授評論此事。（圖／翻攝自臉書／李茂生）

拉回這起事件，洪姓員警108年3月在吳厝路跟和睦路口，攔查騎乘未掛牌機車的老翁，一查發現他還是無照駕駛，當時老翁說自己經濟狀況不好，車子是鄰居原本報廢給他的，請求別開單。於是，洪姓員警到老翁住所查看，覺得他經濟狀況確實不好，甚至要拾取廢棄農作物度日，在向鄰居求證後，決定放他一馬。

怎料多日後，洪員用同一張有寫過的罰單，直接劃線刪除姓名，對另一位闖紅燈林男開單，林男發現罰單上有重複填寫的痕跡，以此為理由向台中市交通事件裁決處申訴，讓整件事情曝光，並且檢方依照涉及圖利罪起訴洪員，台中地院一審雖然判無罪，但檢方認為無照駕駛沒有勸導裁量空間，要上訴。

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