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社會 社會焦點 保障人權

21歲就5條通！台中男逃亡2年　栽在朋友違停秒認：我是通緝犯


記者許權毅／台中報導

台中21歲陳姓男子年紀輕輕，就因為參與過詐騙集團，接連犯下組織犯罪、毒品、妨害兵役共5條成為通緝犯，3日陳男與友人在南屯區吃早餐，不料友人把車亂停在門口紅線被盤查，警察上前盤查時，陳男突然自爆自己是「5條通」，當場將人逮捕帶回，留下友人站一旁傻眼。
 

▲▼台中一名陳姓男子，21歲就身背5條通緝，因為朋友違停被盤查，陳男突承認是通緝犯。（圖／記者許權毅翻攝）
▲台中一名陳姓男子，21歲就身背5條通緝，因為朋友違停被盤查，陳男突承認是通緝犯。（圖／記者許權毅翻攝）

台中第四分局警方表示，3日端午節當日員警在南屯嶺東路上，發現一台黑色轎車違停在早餐店門口，進到店裡準備盤查陳男友人時，發現陳男神色緊張，結果他突然自己坦承，因為曾參與詐騙集團涉犯組織犯罪、毒品以及妨害兵役等5罪，被台中地檢署、台中地院、南投地院、彰化地檢署通緝，並且從109年就開始逃亡。


▲▼台中一名陳姓男子，21歲就身背5條通緝，因為朋友違停被盤查，陳男突承認是通緝犯。（圖／記者許權毅翻攝）
▲因為陳男友人亂停車被盤查，意外讓員警逮捕一名通緝犯。（圖／記者許權毅翻攝）

陳男供稱，躲藏2年多來，出門都小心翼翼不要被盤查，大部分時間都躲在嶺東科大附近的小套房，沒想到會敗在友人亂停車被盤查，目前法院已裁定陳男羈押。警方初步調查後發現，陳男並非中部人，卻在中彰投等地有犯罪紀錄，是否背後有集團仍須要進一步調查，在逃其間是否有涉犯他案。

意外逮到5條通陳男，就連員警都相當意外，直呼真的很會躲，不過警方也強調，法網恢恢疏而不漏，只能說注定賊星該敗。

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