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大陸 大陸焦點 特派現場

恢復兩岸航點取決台政府？　國台辦：民進黨該停止政治操弄

▲▼ 國台辦發言人馬曉光。（圖／視覺中國）

▲ 國台辦發言人馬曉光。（圖／視覺中國）

記者任以芳／台北報導

台灣疫情持續延燒，政府評估7月可能放寬邊境防疫措施，外界也關注能否陸續恢復兩岸航點，陸委會也表示，非常重視這個問題，目前正在「綜合評估」。對此，大陸國台辦馬曉光今（15日）表示，民進黨該停止政治操弄，多次表示要「評估」，但「只聽樓梯響，不見人下來」。

馬曉光說，兩岸實現直航以來，大陸一直採取積極措施，保障和便利兩岸同胞直接往來。需要指出的是，2020年2月至今，民進黨以防疫為藉口單方面暫停除往返北京、上海、廈門、成都4市以外的兩岸其他空中客運航班。這不利於兩岸人員往來與經貿交流合作。

馬曉光強調，「關於恢復航點運行，大陸方面沒有障礙。民進黨當局應立即停止政治操弄，回應企業和民眾需求。」

台灣航空觀光吳姓業者也向《東森新媒體ETtoday》記者透露，自從疫情爆發後，台灣飛大陸只剩下北京、上海、廈門、成都4個航點，許多不在這些城市的台商返鄉十分不方便，萬一碰上疫情封控等因素，經常遇到機票更改或取消。

吳姓業者也說，增加航點部分，取決於台灣政府是否向大陸方面申請，並非大陸官方刻意刁難。但現在兩岸局勢如此緊繃尷尬，他預計就算台灣下半年開放邊境，對於是否增加或陸續恢復對陸之前航點，恐怕有難度。

▲桃園機場做好迎接解除邊境各項管制的準備。（圖／桃機公司提供）

▲桃園機場做好迎接解除邊境各項管制的準備。（圖／桃機公司提供）

另外，台灣宣布15日開始，宣布實行入境居家隔離「3+4」新規定，來往兩岸的民眾也關注，未來大陸是否也會放寬台商返回大陸居家隔離時間？

對此，馬曉光表示，「我們對於台灣防疫政策不作評論。」今年4月以來，台灣新冠肺炎疫情快速蔓延，新增確診病例迅速增加，單日新增病例一度突破9萬例，單日死亡人數達到213例。近日，台灣各界人物也紛紛「中招」。可以說，台灣民眾確確實實付出慘痛代價。

馬曉光指出，我們始終秉持人民至上、生命至上的理念，實施「動態清零」的防疫總方針，堅持「外防輸入、內防擴散」，進一步統籌疫情防控和經濟社會發展，做好自己的事。

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