朱立倫棄九二共識　蘇貞昌「很高興」：在野黨終於減少跟中國唱和

▲行政院長蘇貞昌10日出席2022城市博覽會開幕典禮。（圖／行政院提供）



記者陳家祥／台北報導

國民黨主席朱立倫訪美期間拋出「九二共識是沒有共識的共識」，引發各界論。行政院長蘇貞昌說，中國那種所謂九二共識、台灣方案，就是要統一台灣，這個主流民意清清楚楚，「很高興看到在野黨也能夠往主流民意靠攏，大家一起團結對外，終於大家減少跟中國唱和，這是對的」。

蘇貞昌表示，中國從不放棄武力對付台灣，公開都已經說過，一而再地展現出猙獰的嘴臉。而正因為這樣，所以蔡總統領導下，我們非常努力地做好各種因應，防衛台灣主權，防護國民的安全措施從不懈怠，只有備戰才能止戰。

「另外一方面，全國的主流民意清清楚楚地知道，我們要自己做好防衛自己。」蘇貞昌說，他接待一波又一波的國際友人，像昨天接待法國的參議院國會議員的訪問團，前幾天接待斯洛伐克的訪問團，他們也都一再肯定台灣自我防衛的勇氣，對抗強大惡鄰的正確做法。

蘇貞昌表示，同時，我們也看到，台灣大家已經看清楚，中國那種所謂九二共識、台灣方案，就是要統一台灣，這個主流民意清清楚楚。

蘇貞昌表示，我們很高興看到在野黨也能夠往主流民意靠攏，也能夠清楚地知道中國飛機、武力軍艦繞台都是不對的，也能夠大家一起團結對外，終於大家減少跟中國唱和，這是對的。