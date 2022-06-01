CNN：北京能奪台「但要付出血腥代價」　陸海空戰致命傷曝光

▲國軍111年春節加強戰備，城鎮戰對抗演練。（圖／記者林敬旻攝）

記者吳美依／編譯

CNN以「中國有能力奪下台灣，但將付出極其血腥的代價」為題撰文指出，與台灣及可能支援的美日相比，中國擁有更多可投入戰場的軍隊、導彈及戰艦，若決心奪台，華府及其盟友很可能無法阻止。但儘管擁有數量優勢，解放軍在陸海空戰場卻都有致命弱點，北京因此被迫長遠且認真地思考，侵台是否真的值得付出如此龐大的代價？

報導指出，許多分析人士認為，入侵台灣可能比二戰諾曼地登陸更危險複雜，而美國政府文件估計，長達3個月的諾曼地戰役雙方死傷及失蹤人數近50萬，平民傷亡可能嚴重得多。此外，台灣2400萬人口密集居住，每平方公里平均達9575人，而近期遭俄軍戰火蹂躪的烏克蘭馬力波（Mariupol）每平方公里平均為2690人。

▲軍事專家認為，中國解放軍缺乏實際的作戰經驗。（圖／達志影像／美聯社）

儘管中國擁有全球最大規模海軍及海岸警衛隊、世上最先進商業艦隊及大批海上民兵組織，能夠載送數十萬士兵進行兩棲入侵，但光是後勤補給就是一大問題，要在177公里的台灣海峽部署成千上萬的坦克、火炮、裝甲運兵車及火箭炮發射器，不僅是一項漫長危險的任務，載送部隊及軍事設備的船艦也將成為活靶。

烏俄戰爭期間，俄軍未能迅速取得領空優勢，讓外界出乎意料，而一些分析人士認為，這是因為西方軍隊向基輔提供大量便宜的防空導彈。與此同時，台灣也與美國達成協議，取得刺針防空導彈及愛國者防空導彈系統，根據簡氏軍事與安全評估情報中心（Janes）報告，台灣過去3年大力投資自有導彈生產設施，今夏計畫完成後，導彈生產量能將翻漲為三倍。

台灣有約15萬軍隊及250萬後備役軍人，整個國家的防禦戰略都建立在「對抗中國入侵」的基礎上，不僅具有主場優勢，比解放軍更了解實地情況，也更有動力積極作戰。若中國軍隊試圖登陸，全台約有14個理想沙灘，同時靠近中國及港口機場等設施，但上述登陸點在過去數十年都有隧道碉堡等防禦工程。此外，解放軍也缺乏空降兵種及實戰經驗。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》