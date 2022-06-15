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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

女議員長新冠「喉嚨像被刀割」　立委估全台30萬人確診有後遺症

▲▼立委洪孟楷召開「全台恐30萬人長新冠 政府應當超前部署」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立委洪孟楷與中醫師舉行記者會，呼籲民眾看中醫不要自行用藥。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

本土疫情進入高原期，國民黨立委洪孟楷今（15日）舉行記者會示警，全台恐將有30萬人有此後遺症，在發病後3個月內仍有疲勞、咳嗽、走路會喘等不適症狀；今年5月中旬確診的新北市議員蔡淑君現身說法稱，病癒後仍有「喉嚨像被刀割」、乾咳導致沒辦法講完一句話的狀況，直至喝中藥、針灸治療後才改善，呼籲民眾要看正確的醫師、正確用藥才能紓緩症狀。

洪孟楷今天上午舉行「全台恐30萬人長新冠，政府應當超前部署」記者會，他表示，以確診300萬人、黑數2至3倍、5%的比例計算，全台恐怕會有30萬人會有長新冠後遺症，政府應該超前部署，儘速啟動對長新冠的政策研擬並編列預算，即刻規劃中西醫長新冠醫療門診補助，讓民眾可以就醫、了解自己身體的狀況，另對於嬰幼兒及6至12歲的確診者，應該研究是否會導致一輩子的傷害，做長期的追蹤。

蔡淑君指出，她確診病癒後出現後遺症，喉嚨痛到「像被刀割」，當時不管是問政、跟選民講話，都因為乾咳很難把整句話講完，咳到好像「前胸貼後背」，後來在友人建議下喝中藥、進行針灸等治療，終於在上週全數康復。

同在今年5月中旬確診的新北市議員參選人戴湘儀補充，她今年才31歲，但是也同樣面臨「長新冠」症狀，確診後出現記憶力衰退、容易疲憊、落髮、失眠等狀況，必須常常用手機確認行程，避免忘記重要資訊。

對此，台北慈濟醫院主治醫師謝伯駿會中表示，「長新冠」常見的症狀包括頭痛、全身痠痛、疲倦、腦霧、喉嚨有痰、失眠、心悸、胸悶、咳嗽等，他有病人在確診後因為擔心注意力不集中不敢開車，接受中醫診療後得到很好的治療。

新北市中醫師公會常務理事、中醫師陳建輝特別提醒民眾，有不適症狀還是要看醫生，不要自己買藥來吃，因為每個人體質不同，中醫可透過辨證論治，為不同體質的民眾量身訂做處方，由中藥搭配針灸等療法，強化生理機能。

▲▼立委洪孟楷召開「全台恐30萬人長新冠 政府應當超前部署」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

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