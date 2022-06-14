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拜登昔罵沙烏地阿拉伯王儲「賤民」　7月中東行2人即將會面

▲▼美國總統拜登、沙烏地阿拉伯王儲沙爾曼（Mohammed bin Salman）。（圖／路透）

▲美國總統拜登7月將出訪中東，並與被他罵「賤民」的沙烏地阿拉伯王儲見面。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

美國總統拜登過去曾因為記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）遭謀殺事件，稱呼沙烏地阿拉伯的王儲沙爾曼（Mohammed bin Salman）是賤民（pariah），不過在沙國的官媒已經證實，拜登7月的中東行將造訪沙國，並且與王儲會面。

根據《美聯社》報導，拜登下個月將首度出訪中東，先前往以色列，於7 月 15 日至 16 日造訪沙國，人權倡導者和一些民主黨盟友警告拜登不要訪問這個石油資源豐富的王國，認為這種訪問沒有首先獲得人權承諾，這將向沙國領導人發出一個訊息，也就是嚴重侵犯人權，也不會造成任何後果。

報導指出，但在油價飛漲、對伊朗核計劃的擔憂日益加劇，以及對中國正在擴大其全球影響力的長期擔憂之際，拜登和他的國家安全團隊已經確定，凍結沙國人，尤其是王儲的資產，簡直就是不符合美國的利益。

▲▼ 沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）。（圖／路透）

▲沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）與記者謀殺案有高度關聯，但是對他實施制裁，明顯不符合美國的國家利益。（圖／路透）

官媒《沙烏地阿拉伯通訊社》表示，拜登將與沙爾曼國王、穆罕默德親王會面，並將此次訪問描述為應沙爾曼國王的邀請，「以加强兩國歷史悠久的雙邊關係和卓越的戰略夥伴關係」。

沙國駐華盛頓大使館在一份聲明中補充說，「沙烏地阿拉伯王國期待著歡迎拜登總統並定義我們夥伴關係的下一個篇章。」

「在與全球經濟、健康、氣候和國際衝突相關的全球挑戰之際，我們兩國之間的伙伴關係對於促進世界和平、繁榮與穩定與以往一樣重要。」

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