躲過新冠慘染猴痘！　他曝恐怖症狀：下面「長一塊黑色」全身痛

▲ 猴痘疫情蔓延全球多國。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國已逾300人感染猴痘，繼35歲患者詹姆斯（James M）首度公開病情，一名29歲男性患者也出面分享自己的經歷。他在新冠疫情期間從未染疫，到西班牙旅遊時卻在桑拿感染猴痘，身上冒出黑色病變，全身多處疼痛，住院3周後終於解除隔離。

29歲衛生工作者喬治（George，化名）最早注意到身體出現異狀是因身上一塊皮膚黑色且結痂的病變，擔心是性傳播感染，便前往性傳染病診所，卻沒有得到任何答案，接下來症狀越來越多，感到疲勞、嚴重背痛，腹股溝長出一塊難看的黑色病變，右邊手肘、腹部及背部也出現點狀疼痛。

直到喬治後來因咽喉感染住院，才被診斷為猴痘。他接受《每日電訊報》訪問說明，他在醫院時接到先前去過的性傳染病診所醫師來電，在電話那頭對他說，「我想這可能是猴痘」，突然之間醫院所有人都穿上防護裝備，嚴陣以待。

喬治5月19日猴痘檢測呈陽性，住進傳染病病房，「我覺得自己成功躲過新冠，突然之間卻得了猴痘，當時英國確診人數還不到10人。」他描述，在隔離病房的感覺就像感染新冠，一名病友戴著手套、面罩等，他也被要求戴上，令他很有壓力，感覺與世隔絕，經過3周後終於出院。

喬治自稱為同志，確信是在西班牙馬德里染疫。他5月和友人赴馬德里旅遊，曾去桑拿享受三溫暖，而西班牙衛生當局後來調查發現，這家桑拿浴室出現猴痘超級傳播者。

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