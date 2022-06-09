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世衛：全球非猴痘疫區確診破1000例！　共29國通報病例

▲▼全球各地出現猴痘病例。（圖／路透）

▲全球各地出現猴痘病例。（圖／路透）

文／中央社日內瓦8日綜合外電報導

世界衛生組織（WHO）今天表示，全球非猴痘疫區國家的通報確診數已超過1000例。 

法新社報導，世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）指出：「29個非猴痘疫區國家目前已向世衛通報逾1000起病例。」

譚德塞提及：「這些國家迄今尚未通報死亡病例。確診病例主要源自與同性性交的男性，但並非全部病例都是如此。」

此外，譚德塞還指稱，他特別擔心猴痘病毒對脆弱族群構成危險，包括懷孕婦女及孩童。


 

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