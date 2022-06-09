世衛：全球非猴痘疫區確診破1000例！　共29國通報病例

美國CDC在6日建議人們旅遊時應戴口罩預防猴痘病毒。儘管官方不到24小時就以擔心引起混亂為由，緊急刪除了相關建議，但人們依舊擔心猴痘是否也和新冠一樣，可以通過空氣傳播。專家借鑒天花的傳播途徑後，認為不應排除猴痘可能也有空氣傳播的風險，警告民眾必須做好準備。