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猴痘恐像新冠「通過空氣傳播」　專家曝恐怖推測：不排除有風險

▲▼猴痘病毒。（圖／路透）

▲有專家認為，人們不應排除猴痘病毒有空氣傳播的風險，並小心做好準備。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國疾病管制與預防中心（CDC）6日將猴痘警報升至第2級，同時還更新指南，建議人們旅遊時應戴口罩預防猴痘病毒。儘管官方不到24小時就以「擔心引起混亂」為由，緊急刪除了相關建議，但人們還是不禁生疑，擔心猴痘是否也和新冠一樣，可以通過空氣傳播。專家借鑒天花的傳播途徑後，認為不應排除猴痘可能也有空氣傳播的風險，警告民眾必須做好準備。

據《紐約時報》報導，猴痘自5月13日出現首宗病例以來，全球如今已有31個國家、至少1000人感染猴痘病毒，而美國截至7日也錄有31宗確診病例。儘管過去多數的猴痘病例都發生在曾與患者或動物有密切接觸的人身上，但單純的「身體接觸傳播」已無法解釋如今傳播數量之大，因此報導認為，「空氣傳播」已成為餘下的可能。

猴痘與其「近親」天花十分相似，因此專家認為，人們可以借鑒天花的傳播途徑來研究猴痘。病毒學家米爾頓（Donald Milton）曾指出，紐約在1947年的天花疫情中，有一名天花病患透過醫院內循環系統，隔空感染了7層樓外的另一名病人，而德國一家醫院也曾在1970年發生過患者將病毒傳染給3層樓外其他病人的案例。

▲▼猴痘。（圖／CFP）

▲全球如今已有31個國家出現猴痘病例。（圖／CFP）

米爾頓寫道，「空氣傳播」是這些病例爆發的唯一合理解釋，而科學家們也確實曾在奈及利亞2017年的猴痘疫情中，觀察到監獄內2名沒有直接接觸病人的醫護人員最終不幸染疫的情況。

專家們在上週由世界衛生組織（WHO）籌辦的一次科學會議上討論了猴痘的主要傳播方式與其他未知因素。儘管這些衛生官員會後並未就猴痘空氣傳播的可能性，或使用口罩預防傳播的問題給出明確答案，不過他們承認，「我們應該考慮把這個問題向前推進」。

隨著猴痘疫情持續，越來越多輕症患者正在家中隔離，因此專家認為，這些家庭的成員可能需要考慮病毒有可能會通過空氣傳播的預防方式，而米爾頓也警告，為猴痘可能通過空氣傳播做好準備尤其重要，因為避免病毒通過氣溶膠傳播的預防措施並不普遍。

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