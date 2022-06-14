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11歲男童遭4兄弟性侵2年染愛滋　慘死案全國震怒總統：絕不姑息

喪禮,禮儀師,殯葬業。（圖／達志影像／示意圖）

▲11歲男童遭長期性侵不幸身亡，引發民眾怒火。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

玻利維亞一名11歲男童遭鄰居4兄弟性侵長達2年，直到被檢驗出感染愛滋才讓案件曝光，近來不幸死於心臟病發，誇張案件震驚全國，還有許多民眾向總統陳情，希望當局一定要將惡徒繩之以法。

來自亞帕卡尼(Yapacani)的11歲男童11日因為2度心臟病發作在聖克魯斯市(Santa Cruz)醫院搶救後不治身亡。媽媽伯莎(Bertha)表示，兒子去年被檢測出感染愛滋，才發現長期遭鄰居4兄弟性侵，「我只想要正義，即使他們會殺了我，我也不會保持沉默，無論我去哪都會說出真相」。

涉案的4兄弟分別為28歲、23歲成年人與17歲、15歲少年，其中感染愛滋的大哥已於去年身亡，誇張事件也引發總統阿爾斯(Luis Arce)在推特上譴責，4人犯下如此可怕的邪惡惡行，絕對不能姑息。目前2名涉案兄弟已被關押在監獄中，還有1人仍然在逃，很有可能已潛逃至智利。

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