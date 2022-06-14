下週實施！北市確診亡者火化前可停靈　用「透明屍袋」讓家屬見最後一面

▲台北市副市長黃珊珊。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

面對新冠肺炎確診亡者24小時火化一事，台北市副市長黃珊珊14日透露，台北市會在二殯火化場尋找一個暫存停靈的空間，讓民眾可以用簡單儀式，送先人最後一程，且目前也準備好了透明屍袋，今天下午4時會定好所有動線，預計15日與台北市長柯文哲報告後，最快下週實施。

無黨籍台北市議員陳建銘14日於台北市議會市政總質詢時詢問，目前是否仍維持確診亡者24小時火化制度？黃珊珊回應，中央送來的公文仍是「儘速火化」，但地方政府可以因地制宜。

黃珊珊提及，北市府今日有初步計畫，會在二殯找一個空間，讓確診民眾火化前有暫存停留的地方，可以進行一些簡單儀式，也讓家屬可在現場送先人一程，預計下午4時會到現場整理動線，15日向外界報告。

至於能否讓家屬見到亡者最後一面？黃珊珊說明，下週會有透明屍袋，且有暫時場地可以入殮，儀式後再做火化。

陳建銘追問，能不能使用禮廳，並讓火化封棺前，開放家屬將亡者衣物放置至棺木中一起火化？黃珊珊稱，會有暫存入殮儀式，但地點不是在禮廳，而是該暫存空間，地點則是利用火化場旁邊的停車場，預計15日與柯文哲報告後再做正式公佈，最快下週開始實施。