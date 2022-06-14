　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

下週實施！北市確診亡者火化前可停靈　用「透明屍袋」讓家屬見最後一面

▲台北市副市長黃珊珊。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市副市長黃珊珊。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

面對新冠肺炎確診亡者24小時火化一事，台北市副市長黃珊珊14日透露，台北市會在二殯火化場尋找一個暫存停靈的空間，讓民眾可以用簡單儀式，送先人最後一程，且目前也準備好了透明屍袋，今天下午4時會定好所有動線，預計15日與台北市長柯文哲報告後，最快下週實施。

無黨籍台北市議員陳建銘14日於台北市議會市政總質詢時詢問，目前是否仍維持確診亡者24小時火化制度？黃珊珊回應，中央送來的公文仍是「儘速火化」，但地方政府可以因地制宜。

黃珊珊提及，北市府今日有初步計畫，會在二殯找一個空間，讓確診民眾火化前有暫存停留的地方，可以進行一些簡單儀式，也讓家屬可在現場送先人一程，預計下午4時會到現場整理動線，15日向外界報告。

至於能否讓家屬見到亡者最後一面？黃珊珊說明，下週會有透明屍袋，且有暫時場地可以入殮，儀式後再做火化。

陳建銘追問，能不能使用禮廳，並讓火化封棺前，開放家屬將亡者衣物放置至棺木中一起火化？黃珊珊稱，會有暫存入殮儀式，但地點不是在禮廳，而是該暫存空間，地點則是利用火化場旁邊的停車場，預計15日與柯文哲報告後再做正式公佈，最快下週開始實施。

►免跟團，一秒到日本！溪頭妖怪村飯店打折了

ET快訊
惹錯人！前拳王改當保全　奧客挑釁遭一拳KO倒地
富樂快篩「C線消失」　即起回收下架237萬劑
快訊／王子維突退賽！　確診喉嚨非常的痛
遊樂園「大擺錘」空中解體！3男童噴飛　頭朝下重摔落地
叫餐「外送員是五月天阿信」！她PO網釣出本人親回
以為更年期！她48歲「自然懷孕」生下第3胎

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

比陳其邁能幹！楊志良表態參選「師生的PK」　邁邁24字回擊了

2024總統大選國民黨怎佈局？藍委推兩人選「這樣就贏了」

守護市民全靠「牠」！北市訓練米格魯揪褐根病　防路樹倒塌

陸委會：台灣海峽是國際水域　不是對岸軍事擴張與海事擴權的海域

他酸鄭文燦「聚餐王確診疫情堪慮」　議員反轟：詹江村會通靈？

交通部開放大型重機走蘇花改　葉毓蘭讚：道路平權又往前一步

監察院開辦網路預約臨櫃陳情　避免人數過多須現場久候

他批斯國訪團失禮、蔡政府喪權辱國　「立委訪美能模仿進攻國會？」

富樂快篩「陸製充美貨」！北市府買到10萬劑　將要求退貨還款

國民黨砲打「頭號目標」陳時中　民進黨轟違背人性

蟑螂起飛！2兒子尖叫　爸喝斥下秒正面對決嚇歪

她英文只會說到數字12　澳洲工作薪水爽翻4倍

高冷柴見媽受傷「伸手想呼呼」　 心疼樣惹人淚...網讚：沒有白養

長腿妹整復痛到哇哇叫！　師傅壓腳快狠準網求地址

孫騎車雙載「高速過彎」　嬤大法師後仰重摔超驚險

舞痴們「古怪舞姿」老師頭好痛　《上流戰爭》演員「ㄈ字舞」大跳反XD

王心凌挑戰Rap飆草東《山海》　「甜美是我的特色，不是包袱」

酒駕不想吹！摀耳衝回家摔跤　馬尾女惱羞控警「闖民宅酒測」

貪吃貓躲桌旁偷骨頭還哈氣嘶人　媽訓斥秒露「超萌無辜臉」：不4偶

入境3＋4要同地點住8天　柯文哲：又一個白痴政策

比陳其邁能幹！楊志良表態參選「師生的PK」　邁邁24字回擊了

2024總統大選國民黨怎佈局？藍委推兩人選「這樣就贏了」

守護市民全靠「牠」！北市訓練米格魯揪褐根病　防路樹倒塌

陸委會：台灣海峽是國際水域　不是對岸軍事擴張與海事擴權的海域

他酸鄭文燦「聚餐王確診疫情堪慮」　議員反轟：詹江村會通靈？

交通部開放大型重機走蘇花改　葉毓蘭讚：道路平權又往前一步

監察院開辦網路預約臨櫃陳情　避免人數過多須現場久候

他批斯國訪團失禮、蔡政府喪權辱國　「立委訪美能模仿進攻國會？」

富樂快篩「陸製充美貨」！北市府買到10萬劑　將要求退貨還款

國民黨砲打「頭號目標」陳時中　民進黨轟違背人性

金門+106！85歲長者「有慢性病史」　確診24天後離世

防疫保單賠付金「月增超過72億」！累計逾83億　超出保費收入2倍　

高中作業揭痛苦回憶…小5童課後輔導　竟遭淫師脫褲猥褻195次

領養比特犬出現「離世毛孩影子」　同款習慣感動爸：熟悉感覺很暖

比陳其邁能幹！楊志良表態參選「師生的PK」　邁邁24字回擊了

誰買了富樂劣質快篩？　議員：軍醫局、看守所、煉油廠等13單位

2024總統大選國民黨怎佈局？藍委推兩人選「這樣就贏了」

大陸進口猴頭菇半年農藥超標13次　食藥署將限45天說明

615警察節　沈慧虹謝謝警察和警眷讓大家平安幸福

大同Q1表現亮眼！董座王光祥：將啟動組織再造　聚焦能源、電力

隆成巨乳後男客狂上門！ 她在門口貼靈符求...保佑卻招來淒慘後果

政治熱門新聞

民進黨「新北市長」人選曝！　英蘇默契鎖定他對決侯友宜

惡意改圖酸馬英九！王浩宇「PO抹紅圖被抓包」秒道歉

吳淑珍確診像「風中殘燭」　陳水扁深夜吐心聲

柯文哲議會連喊11聲「我錯了」！　女議員罵不下去笑出來

柯文哲怒了！痛批苗博雅「極盡訕笑羞辱」公務員

蔡英文核定「梅家樹接海軍司令」　張哲平調總統府戰略顧問

陳時中確診添變數　北市長備案人選還有她

搶攻台南！「國旗女孩」披藍袍選議員

吳淑珍確診5天病情總整理

「蘋果新聞網」8月裁員280人　北市勞動局：已收到大量解僱計畫書

「台灣雲峰飛彈可以打到北京」　他看游錫堃一句話警告：別後悔

她看北市三角督　「討厭陳時中氛圍」已起

對陸貿易依賴創新高！蘇貞昌一句話被打臉

吳淑珍確診「有痰咳不出」　陳水扁談照顧過程：都沒辦法休息

更多熱門

相關新聞

市府網路管制PTT？柯：違反政治價值

市府網路管制PTT？柯：違反政治價值

近期台北市、新北市政府因公務員上班時間使用PTT，引發外界熱議，而網紅四叉貓更爆料，新北市政府網路封鎖PTT。被問到台北市政府會不會也封鎖PTT？台北市長柯文哲14日回應，這個違反他的政治價值，所以不會為了此事將市府對外聯通全部砍斷。

遭柯文哲批羞辱公務員　苗博雅反擊：不要顛倒黑白

遭柯文哲批羞辱公務員　苗博雅反擊：不要顛倒黑白

護染疫爆10症狀「別再宣傳無敵星星」　指揮中心回應

護染疫爆10症狀「別再宣傳無敵星星」　指揮中心回應

日本口罩令「完全鬆綁」還要再等等！

日本口罩令「完全鬆綁」還要再等等！

今本土+66119！各縣市分佈曝

今本土+66119！各縣市分佈曝

關鍵字：

北市台北市台北市政府柯文哲黃珊珊確診火化防疫新冠肺炎

讀者迴響

熱門新聞

即／26歲國道警避車彎舉槍自戕！命危搶救中

夫結紮7年！人妻驗孕竟2條線：我沒有　真相曝光

鳳梨爆秘書「每晚尋歡至少5次」！

批台北讚上海被罵滾！金湯力真的滾了

邵雨薇突公開婚紗照！網狂刷恭喜

辣模參加極樂趴　只穿內衣詭異墜8樓

妹子快篩　紅線「不在C也不在T」傻了

她從未確診卻有1症狀！醫驚：99%是長新冠　

「啪啪啪黃金公式」曝光　網驚：會精盡人亡

曹格、吳速玲爆分居3個月直擊！

張蘭公開6歲孫子長相！網驚：也太帥

冷凍水餃哪牌最強？網友一面倒推「這家」

年提告逾800案被盯上　林義傑從受害者淪著作權蟑螂

深夜紅燈迴轉…長庚醫被攔！員警「2句話」讓他淚崩

快訊／今增123死！本土＋66119「中重症+285」

更多

最夯影音

更多
蟑螂起飛！2兒子尖叫　爸喝斥下秒正面對決嚇歪

蟑螂起飛！2兒子尖叫　爸喝斥下秒正面對決嚇歪
她英文只會說到數字12　澳洲工作薪水爽翻4倍

她英文只會說到數字12　澳洲工作薪水爽翻4倍

高冷柴見媽受傷「伸手想呼呼」　 心疼樣惹人淚...網讚：沒有白養

高冷柴見媽受傷「伸手想呼呼」　 心疼樣惹人淚...網讚：沒有白養

長腿妹整復痛到哇哇叫！　師傅壓腳快狠準網求地址

長腿妹整復痛到哇哇叫！　師傅壓腳快狠準網求地址

孫騎車雙載「高速過彎」　嬤大法師後仰重摔超驚險

孫騎車雙載「高速過彎」　嬤大法師後仰重摔超驚險

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面