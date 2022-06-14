遭批羞辱公務員　苗博雅反擊柯文哲「帶風向、有多少人開會被你罵哭」

記者陳家祥／台北報導

台北市政府網軍爭議延燒，社民黨台北市議員苗博雅要求一名在上班時間使用PTT發文的交通局林姓科長（ID：Kuloda）唸出留言，被網友認為是公開處刑。面對市長柯文哲痛批訕笑羞辱公務員，苗博雅回應，如果不是公務員自己違法，議會何需開專案會議來調查？除非柯文哲認為，今天市府螺絲掉滿地，所有議員都要視而不見，「這是他的價值嗎？」

▲台北市議員苗博雅14日受訪。（圖／記者陳家祥攝）



苗博雅說，昨天議會的開會全程、媒體都有直播，內容是完全公開在網路上，「全程沒有任何一個議員對公務員有任何訕笑或羞辱言詞，大家是非常理性、非常平和的，在討論一個重要的市政問題」，柯文哲說議員訕笑羞辱公務員，這個事完全扭曲跟虛構的事，網路上影片都在，大家可以自己查證。

「不知道為什麼市長要對議員進行認知作戰跟帶風向的言詞。」苗博雅說，我們在討論的是公務資源是不是被濫用、公務員上班是否做市府的政治打手等，嚴肅的問題。

苗博雅指出，昨天呈現了所有證據，已經證實了台北市政府根本就是螺絲掉滿地，議員幫忙把螺絲鎖緊，是在幫市長做好他沒做的工作，結果市長現在來對議員生氣，「我不知道是不是見笑轉生氣？因為在我們所有人民期待，我們希望公務員一定是競競業業克盡職守，而不是在上班的時間去做政治打手」。

苗博雅說，昨天請科長以上的官員來朗讀這些證據，就是他們在上班時間在網路上，做政治攻擊，攻擊他人的言詞，這些都是公務員在上班時間作的言論，如果請他們重新說一次自己做過的事算是羞辱，是不是當初被他們這些言詞羞辱的人應該做何感想？

苗博雅指出，她認為柯文哲已經完全失去自我反省的能力。如果柯文哲要說不應該對公務員大小聲，在市府開會的時候，柯文哲曾經對多少公務員大小聲？光是她一個議員所了解到的，就有許多公務員跟市長開會的時候被罵哭，甚至柯市長自己黨內開會時，是怎麼樣用侮辱性的言詞去形容他自己黨內的下屬？這些都是公開的事實，他自己做不好的事情，結果跑到議會裡來對議員生氣？對議員認知作戰、扭曲事實。

苗博雅說，幸好現在是網路的時代，所有的證據都在網路上公開的一清二楚，如果全國的民眾對此有疑問，只要再看一次還原現場的影片，就知道到底是誰講的是真的、誰講的是假的。

媒體問到，柯文哲質疑議員把公務員當作作秀工具，苗博雅說，如果今天不是這些公務員自己做了違法的事，議會何需開專案會議來調查？今天加開專案會議，是要做好議員的工作。

實際上，昨天在議事廳裡，議員對這些公務員都給充分的尊重，一個公務員要公然的違法，本來就應該要有接受議會調查的準備，除非柯文哲認為，今天市府螺絲掉滿地，所有議員都要視而不見，這是他的價值嗎？

苗博雅指出，如果未來他所力挺的人當選了議員之後，市府又發生這樣的事，難道他所力挺的議員都會假裝看不見嗎？為什麼今天叫官員來到議會裡接受調查，就叫做作秀的工具？柯文哲這樣的說法已經是是非不分、顛倒黑白。