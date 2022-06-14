跟進新北市府「網路管制PTT」？　柯文哲：這違反我的政治價值

記者袁茵／台北報導

近期台北市、新北市政府因公務員上班時間使用PTT，引發外界熱議，而網紅四叉貓更爆料，新北市政府網路封鎖PTT。被問到台北市政府會不會也封鎖PTT？台北市長柯文哲14日回應，這個違反他的政治價值，所以不會為了此事將市府對外聯通全部砍斷。

▲台北市長柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）

柯文哲14日下午赴台北市議會備詢，無黨籍台北市議員陳建銘提及，網軍與網路義勇軍是不同的，雖然上班時間做這種事情就是不對、應該受到譴責與制裁，但調查過程中絕對反對「思想檢查」，更反對網路戒嚴，調查單位也不是台北市議會，應該交給政風處或檢調，搞得台北市政府好像是思想檢查處一樣。

陳建銘詢問，新北市政府已經進行網路管制，台北市政府會不會跟進？柯文哲回應，這個違反他的政治價值，他仍維持開放政府、全民參與、公開透明，且每天嘴巴上都這樣講，還是要信仰其政治價值，更不會為了這種事情，就將北市府電腦對外聯通全部砍斷，「我想我不會幹這種事。」也不會封鎖PTT。

陳建銘也建議，台北市政府可以成立一個「靠北議會」網站，讓所有公務員下班時間到裡面投書，如果有政策要捍衛，就在下班時間捍衛，讓大家都有地方紓解。而柯文哲則認為，這個建議很有創意，他再想想看。