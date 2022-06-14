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宜蘭7／1起恢復社區關懷據點課程　縣府發送防疫箱保護長者健康

▲▼宜縣府宣布7/1起恢復社區關懷據點課程，並發放防疫箱給每個社區做好防疫及清消工作，以保護長者。（圖／宜縣府供，下同）

▲▼宜縣府宣布7/1起恢復社區關懷據點課程，並發放防疫箱給每個社區做好防疫及清消工作，以保護長者。（圖／宜縣府供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭＋1295增2死。受疫情影響，宜縣內社區關懷據點自5月中暫停各項活動，考量許多長者期待回到社區上課，宜蘭縣長林姿妙宣布將從7月1日起恢復各項課程；另外，縣府也會發送防疫箱給每個社區，全面做好防疫及清消工作，以保護長者健康安全。

▲▼宜縣府宣布7/1起恢復社區關懷據點課程，並發放防疫箱給每個社區做好防疫及清消工作，以保護長者。（圖／宜縣府供，下同）

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中央今(14)日宣布宜蘭縣新增1295名確診個案，並新增2名死亡個案。有鑒於疫情蔓延，宜縣內社區照顧關懷據點自5月中旬起，暫停健康促進、預防及延緩失能課程等相關活動。惟許多長者都期待早日恢復正常生活、回到社區據點上課，宜蘭縣長林姿妙宣布，社區照顧關懷據點將於7月1日起恢復各項課程；同時，為了保護長者健康，將由社區理事長、總幹事或照顧服務員擇一擔任社區防疫長，報縣府社會處備查後，負責指揮及掌握社區防疫工作。

此外，縣府將發送防疫箱給每個社區，包含：快篩試劑、口罩、手套、防護面罩、酒精等用品，由社區防疫長統一保管及發放使用，做好全面防疫及清消工作。快篩試劑發送數量將依該據點服務的長者人數之一定比例配送，並存放在社區據點作為備用；長者若有不適，或有相關症狀，可即時洽社區防疫長領取使用。

宜蘭疫情部份，新增2名死亡個案，年齡介於60歲至70多歲之間，2人皆為男性，都因慢性疾病住在長照機構，並接種3劑疫苗。2人分別於5月19日及6月10日確診，不幸於5月22日及6月10日病逝。

根據縣府統計資料，目前死亡確診個案為97人，其中80歲以上長者67人，39人是住宿式長照機構的住民。97人中，有37人未施打疫苗、12人打1劑、13人打2劑、34人打3劑，另有1人打滿4劑；有45位在確診3日內不幸往生。

校園疫情方面，今日新增確診學生數217人、教職員工23人，累計8,637位學生、903位教職員確診。目前宜蘭縣第一劑疫苗涵蓋率達88.1%，第二劑涵蓋率為80.3%，第三劑涵蓋率達66.4%。衛生局再次呼籲，第17波快打站將於6月18日(週六)起提供服務，請未接種完整疫苗的民眾前往施打，或至宜縣內合約醫療院所接種，65歲以上長者還可獲得500元禮券及2劑家用快篩試劑。

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