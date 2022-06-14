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高雄+9598！50-64歲確診者占比破2成　全市激增2400...原因曝

▲高雄市長陳其邁說明最新疫情狀況。（圖／高雄市政府）

▲高雄市長陳其邁說明最新疫情狀況。（圖／高雄市政府）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市今(14日)本土案例新增9598例，相較昨日確診數約激增2400例，市長陳其邁強調，通常確診週期變化是週六日較少，因假日就醫意願少，再加上假日聚會多，因此周一至周三確診數就會變高。衛生局則分析確診年齡層，發現50-64歲確診者單日占比破兩成，在接觸風險上，包括職場、宗教聚會、賣場等都有感染風險。

市長陳其邁表示，台中、台南、高雄仍維持高原，週期性變化上，確診數通常是周六、週日較低，周一、週二會較高。這是因為確診者較少在假日到診所或醫院就醫，而在周一、周二就診；第二個可能性，假日有接觸風險，特定場所有群聚聚會，因此周一至周三確診數就會比較高。

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▲高雄0614。（圖／高雄市政府）

衛生局簡任技正潘炤穎表示，截今日，高雄市共累積30多萬例確診個案，整體盛行率11.22%。分析確診個案年齡層疫苗涵蓋率和盛行率，50-64歲以及65歲以上年齡層，盛行率和疫苗涵蓋率都和目前全市盛行率平均值以及接種第三劑疫苗比例有一定差距，因此今天這兩個年齡層感染占比比較高。

分析今日確診個案年齡層分布，今天在0-4歲、5-11歲、12-19歲比例相對穩定低檔，但50-64歲以及65歲以上年齡層，相較於過去幾天，平均值都略高，尤其50-64歲再次突破兩成占比。

▲高雄0614。（圖／高雄市政府）

▲高雄0614。（圖／高雄市政府）

潘炤穎進一步說明，特定接觸風險部分，尤其從職場感染較明確，而不特定接觸風險感染在人口密集處，像是賣場、市場、宗教集會等，這在50-64歲年齡層有感染趨勢，提醒民眾要特別小心。

因應BA.4、BA.5在全球40幾個國家流行，陳其邁表示，據國外統計顯示，若有施打追加劑，或曾感染過BA.2，相對保護力較好，簡單來說，施打疫苗仍對不同的變異株有保護效果。

陳其邁說，病毒變異速度快，流行期間，不同病毒株造成另一波感染，像是過去Alpha、Delta到Omicorn、BA.1、BA.2到BA.4，這會是新的常態。以台灣平均盛行率12.53%，與其他國家比較仍相對低，這也讓台灣面臨如何恢復國際往來的課題，因此中央宣布，15日起入境居家檢疫放寬為3+4，但提醒民眾，以入住一人一戶的居檢所或入住防疫旅館為標的。
 

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