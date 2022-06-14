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他酸鄭文燦「聚餐王確診疫情堪慮」　議員反轟：詹江村會通靈？

▲桃園市長鄭文燦今晨確診後，在臉書發布訊息已完成視訊看診，目前進行隔離，感謝大家關心。（圖／翻攝自市長鄭文燦臉書）

▲桃園市長鄭文燦今晨確診後，在臉書發布訊息已完成視訊看診，目前進行隔離，感謝大家關心。（圖／翻攝自市長鄭文燦臉書）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長鄭文燦今（14）日突然取消所有公務行程，市府新聞處立即宣布鄭市長因不舒服在自家快篩呈陽性反應，因此臨時取消公務行程。鄭文燦隨即在臉書貼文指出，今晨自行快篩結果呈陽性，已完成視訊看診，目前依規定進行隔離；市議員詹江村也在臉書貼文酸言：「聚餐王確診，桃園疫情堪慮了」；市議員楊嘉良也在臉書回應「只有我那腦子充滿政治算計的議會同事才會幹這種事吧。」

桃園市長鄭文燦今早在臉書貼文「昨晚回到家後，感覺喉嚨有些不舒服，隨即在家裡自行快篩，結果呈現陽性。今天一早我已經完成視訊看診，經由台北榮總桃園分院醫師診斷確診，目前我正依規定進行隔離。」

鄭文燦貼文還說，「目前我的身體沒有不舒服，只有喉嚨有點癢癢的。接下來的公務行程雖然取消，但我還是會以視訊方式進行各項會議，市政工作不會受到影響。不好意思讓各位擔心，謝謝大家！」

▲桃園市長鄭文燦今晨確診，國民黨籍市議員詹江村也在臉書發布「聚餐王確診，桃園疫情堪慮了！」。（圖／翻攝自詹江村臉書）

▲桃園市長鄭文燦今晨確診，國民黨籍市議員詹江村也在臉書發布「聚餐王確診，桃園疫情堪慮了！」。（圖／翻攝自詹江村臉書）

「村長」市議員詹江村也在臉書上貼文「沒有縣市首長有那麼多的飯局了！鄭文燦私底下，早就自行解放防疫等級，飯局遍佈大桃園13個區域。每次酒過三巡之後，都會高談闊論，跟企業界老闆們，里鄰長們，社團負責人們等，打成一片非常融洽。彷彿同桌的人都是天選之人一般，毫無疫情期間，同桌該注意的觀念。現在證明，並沒有所謂的天選之人，只是早晚的問題，全桃園現在跟鄭文燦聚過餐的人，這幾天應該人人自危嚇死了！」

▲桃園市長鄭文燦今晨確診將自我隔離，但下午的市府疫情會議仍將透過視訊主持。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦今晨確診將自我隔離，但下午的市府疫情會議將透過視訊方式主持。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

對於村長詹江村再臉書貼文內容，市府新聞處回應，「防疫期間市長行程，都依照防疫規定辦理，大家一起防疫，不需刻意製造恐慌。」

此外，民進黨籍市議員楊家俍針對詹江村臉書內容突出不同看法，「真心覺得我的議會同事很厲害。在沒有人證、物證的情況下，就知道鄭文燦市長何時、何地在幹嘛？詹江村議員是會通靈？還是鄭市長肚子裡的蛔蟲？」

楊家俍臉書上還提及「眾所皆知，鄭文燦市長在此波疫情爆發時即宣佈多數大型活動暫停舉辦。而鄭市長多數的行程不是在議會備詢，就是防疫與市政建設等相關公務行程。鄭市長的確是高風險群，但他的高風險是來自於地方首長對於疫情負責任的態度所致。身為桃園防疫指揮官的他時常要前往第一線，瞭解社區採檢站、疫苗接種站、學校防疫措施等政策有無落實，以及有無需要再改善和市府協助的地方。沒有人樂見指揮官在防疫的過程中不慎確診，更不會有人在這種情況下落井下石。我想，只有我那腦子充滿政治算計的議會同事才會幹這種事吧。

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