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基隆65歲↑第4劑疫苗6／20開打　林右昌：免預約、免排隊

▲0602基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市長林右昌。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市民關心65歲（原住民55歲）以上長輩第4劑施打規劃，市長林右昌今（14日）宣布，本市將於6月20日至6月24日，共5天進行造冊施打，將會比照前3劑的施打方式，提供便民的施打規劃，不用預約、不用排隊，一定打得到！另外完成任何1劑疫苗施打，即可獲得500元禮券及4支快篩試劑。

林右昌表示，此次由公所及里長協助造冊發放通知單，長輩只要依照各里規劃的時間前來即可，同時也安排施打疫苗專屬公車及防疫計程車提供長者使用，若有需要復康巴士者，也可與轄區公所或里長洽詢；而為鼓勵大家進行疫苗施打，本市也提供65歲（原住民55歲）以上長者，完成任何1劑疫苗施打即可獲得500元禮券及4支快篩試劑。

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最後林右昌呼籲，雖目前基隆疫情獲得控制，但還是要透過完整接種疫苗保護自身健康狀態，本市65歲以上長者在第1劑疫苗接種率達88%，第2劑81.4%、第3劑67.2%，都在全國各縣市名列前茅，歡迎符合資格的民眾踴躍前來接種，至於各區規劃施打的時間地點，市府將於15日對外公布，符合資格的民眾，將會在17日前收到通知單。

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