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鳴日號險成「冥日號」　運安會驚「角度不對就會出軌」啟動調查

 ▲鐵道局南平到萬榮間雙軌化工程影響路基平整，台鐵鳴日號經過發生恐怖跳動。（影片／讀者提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵6/11觀光列車「鳴日號」行駛至南平到萬榮間，列車瘋狂跳動，輪子上下震動數度騰空脫離軌道，經查是交通部鐵道局施作雙軌工程，抽換鋼軌擾動路基導致不平整，交通部啟動行政調查。國家運輸安全調查委員會也通過列重大鐵道事故調查，運安會執行長林沛達表示，「該事件滿嚴重的，某些角度不對就會出軌。」

主打美學設計的台鐵「鳴日號」目前委託旅行社經營，為國內最高檔豪華鐵道旅遊，依不同行程，團費要價數萬元不等，不過6/11一列鳴日號行駛至台東線南平到萬榮間，列車突然瘋狂跳動，輪子劇烈震動數次騰空脫離軌道，宛如快失控出軌，令人捏把冷汗。

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經查，交通部鐵道局在該處辦理雙軌化工程，事後台鐵路線發生10公尺長路線有路基軟弱，造成軌道不平整，列車經過時產生晃動，台鐵事後採慢行，並派人員人工砸道，夜間則進行加固工程。

▲▼台鐵鳴日號日前經過南平到萬榮路段，因鐵道局工程擾動路基不平整，發生嚴重跳動。（圖／記者李姿慧翻攝）

▲台鐵鳴日號日前經過南平到萬榮路段，因鐵道局工程擾動路基不平整，發生嚴重跳動。（圖／記者李姿慧翻攝）

交通部本週也組成專案小組，針對該案鐵道局和台鐵局相關人員是否依照法規及標準作業程序進行調查；國家運輸安全調查委員會也通過列重大鐵道事故啟動調查。

運安會執行長林沛達今表示，鳴日號該起事件還滿嚴重的，「某些角度不對，就會出軌。」

林沛達指出，運安會週日(6/12)已經派同仁前往台鐵取證，昨(6/13)召開會議，認定該起事件會對人員生命安全造成重大影響，因此經開會後同意對該案列為重大鐵道事故調查，調查方向除了包括鐵道局工程管理，以及施工後和營運前，鐵道局和台鐵之間扮演的角色，是否有依照SOP等，多少證據說多少話，目前還尚無法說明。

林沛達表示，依照正常調查程序，預估調查時間約要有半年的時間，之後仍有行政程序，也會讓鐵道局和台鐵局等各自陳述意見，之後還有委員會審核程序等，將有事實資料出爐以及調查報告完成，將對外公布。

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