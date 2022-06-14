台鐵6／29大改點！464班次調整時刻　10萬份時刻表免費贈

▲台鐵6/29大改點，EMU3000型城際列車新車投入營運。（圖／台鐵提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵6月29日起大改點，全台有464列次調整行車時刻，有「美學列車」之稱EMU3000型新車陸續交車投入營運，將替駛8列次自強號和普悠瑪號，另舊型摺疊式車門莒光號也全面淘汰退役。台鐵印製10萬份冊本時刻表，6月28日於各大車站免費提供民眾索取。

台鐵6月29日起大改點， 共計調整464列次行車時刻，變動在5分鐘以上班次有239列次。台鐵表示，配合EMU3000型城際列車及EMU900型電聯車投入營運，提升服務品質，6月29日起列車時刻調整，並印製冊本式時刻表10萬本，自6月28日上午8時起在台鐵局各大車站提供旅客免費索取，數量有限，送完為止。

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根據改點規劃，新左營—花蓮間306次、308次、317次、323次及，台中—台東間372次、373次自強號改以普悠瑪號替駛，縮短行車時間。

車齡超過50年的摺疊式車門莒光號也將淘汰，台鐵表示，潮州—花蓮間561次562次，及七堵—潮州間506次、507次、522次、513次莒光號停駛，並針對旅運需求熱門區段改以6班EMU900型區間快車行駛，舊型摺疊門莒光號全數汰換完畢，提升行車安全。