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台鐵6／29大改點！「464班次變動」　一圖看懂美學列車哪裡追

▲▼瑞穗天合國際觀光酒店，台鐵最豪華列車EMU3000型城際列車。（圖／瑞穗天合國際觀光酒店提供）

▲台鐵豪華美學列車EMU3000型城際列車。（圖／台鐵提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵6月29日起大改點，全台有464列次調整行車時刻，有「美學列車」之稱EMU3000型新車陸續交車投入營運，將替駛8列次自強號和普悠瑪號，另舊型摺疊式車門莒光號也全面淘汰退役。

台鐵表示，6月29日起大改點， 共計調整464列次行車時刻，其中變動在5分鐘以上班次有239列次，提醒民眾不要撲空。

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配合EMU3000型城際列車及EMU900型電聯車投入營運，台鐵此次改點也將大量投入載客，台鐵表示，EMU3000型城際列車將替駛樹林—臺東間普悠瑪4列次、臺中—臺東間自強號2列次，及臺南—花蓮間自強號2列次，調整後東線自強號列車運能較現況提升13.8％。

▲▼台鐵6/29改點，越來越多EMU3000型美學列車投入營運。（圖／台鐵提供）

▲台鐵6/29改點，越來越多EMU3000型美學列車投入營運。（圖／台鐵提供）

另新左營—花蓮間306次、308次、317次、323次及，臺中—臺東間372次、373次自強號改以普悠瑪號替駛，縮短行車時間。

車齡超過50年的摺疊式車門莒光號也將淘汰，台鐵表示，潮州—花蓮間561次562次，及七堵—潮州間506次、507次、522次、513次莒光號停駛，並針對旅運需求熱門區段改以6班EMU900型區間快車行駛，舊型摺疊門莒光號全數汰換完畢，提升行車安全。

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