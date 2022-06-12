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鐵道檢查員／錄取率僅1成卻有人放棄　擬「加薪最高1.6萬」搶人才

▲▼交通部首設鐵路監理檢查員機制，目前已有2人完成受訓，正式上線啟動對台鐵安全檢查。（圖／鐵道局提供）

▲交通部鐵道局招募鐵路監理檢查員，6/6已啟動對台鐵安全檢查。（圖／鐵道局提供）

記者李姿慧／台北報導

為推動台鐵安全，交通部鐵道局首設「鐵道監理檢查員」，半年多50多人報考，前後2批僅7人通過考試，錄取率1成多，卻傳出有2人打算放棄，除考試關卡門檻高外，也傳出起薪5.6萬到7萬元起對資深人才誘因不足，鐵道局已申請提敘爭取較高薪點，依資歷最高可加1.4萬到1.6萬元不等，6月底7月初將第三波招募。

交通部比照航空安全檢查機制，首設「鐵道監理檢查員」，執掌鐵路安全與檢查作業，鐵道局去(2021)年底首度招考16人，因報名時間僅2週，有12人報名，最後僅錄取2人，包括資深檢查員及助理檢查員各1人，已完成訓練，6月6日正式上線啟動對台鐵安全檢查。

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今年上半年鐵道局再度辦理第二波招募，釋出30個名額，約42人報考，僅5人通過考試被錄取，包括主任檢查員及資深檢查員各2人，助理檢查員1人，不過事後傳出僅3人確定在6月底到7月初報到，後續經過培訓後將可上線。

▲▼交通部首設鐵路監理檢查員機制，目前已有2人完成受訓，正式上線啟動對台鐵安全檢查。（圖／鐵道局提供）

▲交通部鐵道局招募鐵路監理檢查員，6/6已啟動對台鐵安全檢查。（圖／鐵道局提供）

據了解，由於鐵道檢查員招募涉及軌道安全，鐵道局徵才以「寧缺勿濫」考量，無論是資格、條件和考試關卡等，要求嚴格，因此即便不少資深鐵道和營運人員報考，但錄取率相當低，不過也傳出薪資誘因不足，雖有錄取者好不容易考上，有2人可能放棄報到。

鐵道局表示，目前已規劃依照檢查員資歷，申請提敘和爭取較高薪點折合率，以助理檢查員8職等為例，薪資可從5.6萬提高到最高7萬元；資深檢查員9職等薪資可從6.3萬提升到最高7.7萬；主任檢查員薪資可7萬元增加至最高8.6萬元，並可回溯至第一批已錄取鐵道檢查員。

鐵道局表示，第三季招募預計6月底到7月初啟動，也將依照資歷爭取提敘加薪外，也將是第三梯招募錄取情況，再評估考試機制是否有檢討需求。

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