南投+1650！第一線防疫風險高　縣府發1萬8千劑快篩給基層公務員

▲中央流行疫情指揮中心今天公布南投縣確診人數1650例。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

中央流行疫情指揮中心今天公布南投縣確診人數1650例，截至6月13日累計確診人數3萬7313例，居家隔離人數3590例，今日已解除隔離1083例，居家照護人數7848例，各鄉鎮確診人數即時訊息詳見https://reurl.cc/2ZWkKO。

疫情緊繃，陳時中等數位中央疫情指揮官皆確診，第一線公務人員和民眾密切接觸，無論是垃圾清運、村里鄰長協助里民、民眾到鄉鎮市公所洽公，還是地政、戶政、稅務等機關，都和民眾生活息息相關，暴露在高風險環境，不少人也傳出染疫；南投縣長林明溱決定發給村里鄰長、幹事及基層公務單位人員快篩試劑，以單位人數的兩倍做為發放基準。

▲南投縣普發1萬8千多劑公費快篩試劑予一線公務員防疫。（圖／資料照片，南投縣政府提供）

縣府指出，幼童、學生、弱勢家庭、遊民、機構老人都已能獲得免費快篩試劑，用於加強防疫，林明溱也要求所屬人員，如有異狀馬上快篩，快篩陽性務必視訊投藥、治療，不希望因公務需要奔走地方，為民服務的基層的公務人員遭感染或傳染他人。

衛生局長陳南松表示，今天發放1萬8726劑快篩試劑給地方公務員使用，包括1萬4160劑快篩試劑提供給13鄉鎮市2536位基層公務員，4282位鄰長、262位村里長；另有縣府及所屬單位2283人，也發出4566劑快篩試劑，公務人員保護好自已，等於也是保護民眾。