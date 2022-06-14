　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「BA.4、BA.5已進入台灣社區！」　醫示警：口罩脫不得了

記者邱晟軒／綜合報導

指揮中心昨公布新增5例邊境攔截BA.4及BA.5境外移入確定病例；指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今（14日）更坦言BA.4、BA.5「遲早會爆本土病例」。對此，腎臟科醫師江守山示警，「不用懷疑！BA.4，BA.5已經進入台灣的社區了。」

對於指揮中心昨表示在邊境檢查定序57例中，總共有5例是新的變種病毒（4例BA.4、1例BA.5）。江守山醫師今天在臉書發文指出，台灣對於病毒的定序量非常的低，本來就處於掛一漏萬的狀態，所以當我們檢查出5例的時候，以現在防疫鬆散的狀態，以及期望與病毒共存的策略，你可以瞭解有很多新的變種病毒已經進入我們的社區。

江守山認為，世界上沒有那麼巧的只有5例剛好都被你抓到，邊境的檢查本來也有一定的偽陰性率，而且也不是所有的航班都需要落地採檢， 所以如果我們有比較充足的定序能力的話，你就會在目前每天的幾萬個確診的人裡面已經有一堆都是新的病毒株了，這也許可以用來解釋目前在台灣出現的高原期現象，這個高原可能是由不同變異株感染波峰，疊加一起形成的。

[廣告]請繼續往下閱讀...

口罩、戴口罩。（圖／記者屠惠剛攝）

▲本土疫情持續嚴峻。（示意圖，非當事人／記者屠惠剛攝）

江守山強調，台灣開放國門後勢必會面臨更多變種株襲擊，美國在經歷omicron一波流行之後，BA.2.12.1再次造成另外一波疫情。然而，台灣雖然目前疫情正在走下坡，不過隨著亞變種的入境，仍很有可能會產生另外一波的高峰，看起來大家口罩暫時是脫不得的。至於染疫之後產生超強免疫力的無敵小星星，就純粹只是幻想而已。

針對未來BA.4、BA.5是否可能會入侵台灣社區？羅一鈞今天下午在防疫記者會上坦言，國內遲早會驗出本土BA.4、BA.5，雖然已在邊境設下關卡，但變異株仍有幾%的機率會進入社區，呼籲國人口罩戴好，才能減少傳播給家人的機率。

羅一鈞昨說明，南非自去年11、12月流行BA.1後，一直到今年4、5月才出現下一波疫情，歐美則是在春節前約12月、1月流行BA.1，目前還是BA.2流行態勢，針對BA.1、BA.2群體免疫保護效果應會有至少3～4個月，才有機會出現下一波疫情，甚至更久。

▲▼BA.4、BA.5說明。（圖／指揮中心提供）

►免跟團，一秒到日本！溪頭妖怪村飯店打折了

ET快訊
破解UNIQLO「特價內幕」！達人揭省錢神招
最慘長新冠症狀！他聞東西只剩大便味：吃什麼都像吃屎
強尼戴普抱美女律師爆緋聞！　卡蜜兒曝兩人關係
「BA.4、BA.5已進入台灣社區！」　醫示警：口罩脫不得了
快訊／新北民宅驚傳火警　母與8歲兒昏迷急送醫
梅雨鋒面明又來了！雨彈「連炸2天」雨區出爐
Mars開直播「波特王在線觀看」　隔空對質場面超爆發

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

同事臨時休1週顧小孩！單身妹被逼銷假上班氣炸　過來人秒懂

最慘長新冠症狀！20歲患者「只聞得到大便味」：吃什麼都像吃屎

上台表演「整個人不見」　宮廟31秒片有毒！網狂看10次：後勁太強

交往一個月！職軍哥放假「女友整天追劇」　網見關鍵1動作：被綠了

四叉貓正職到底是什麼？本人鬆口曝真相　秀出半年進帳

UNIQLO「特價內幕」被破解！達人揭省錢買法...2步驟超神

特價4元！1文具掛「即期標示」她驚呆　內行讚：真的很便宜

桃園+4898！鄭文燦確診視訊主持會議　長者染疫狀況降低10%

「BA.4、BA.5已進入台灣社區！」　醫示警：口罩脫不得了

快訊／送水管漏水！高雄這區6／15晚間起停水14hrs　近8千戶受影響

蟑螂起飛！2兒子尖叫　爸喝斥下秒正面對決嚇歪

她英文只會說到數字12　澳洲工作薪水爽翻4倍

高冷柴見媽受傷「伸手想呼呼」　 心疼樣惹人淚...網讚：沒有白養

長腿妹整復痛到哇哇叫！　師傅壓腳快狠準網求地址

孫騎車雙載「高速過彎」　嬤大法師後仰重摔超驚險

王心凌挑戰Rap飆草東《山海》　「甜美是我的特色，不是包袱」

舞痴們「古怪舞姿」老師頭好痛　《上流戰爭》演員「ㄈ字舞」大跳反XD

酒駕不想吹！摀耳衝回家摔跤　馬尾女惱羞控警「闖民宅酒測」

貪吃貓躲桌旁偷骨頭還哈氣嘶人　媽訓斥秒露「超萌無辜臉」：不4偶

入境3＋4要同地點住8天　柯文哲：又一個白痴政策

同事臨時休1週顧小孩！單身妹被逼銷假上班氣炸　過來人秒懂

最慘長新冠症狀！20歲患者「只聞得到大便味」：吃什麼都像吃屎

上台表演「整個人不見」　宮廟31秒片有毒！網狂看10次：後勁太強

交往一個月！職軍哥放假「女友整天追劇」　網見關鍵1動作：被綠了

四叉貓正職到底是什麼？本人鬆口曝真相　秀出半年進帳

UNIQLO「特價內幕」被破解！達人揭省錢買法...2步驟超神

特價4元！1文具掛「即期標示」她驚呆　內行讚：真的很便宜

桃園+4898！鄭文燦確診視訊主持會議　長者染疫狀況降低10%

「BA.4、BA.5已進入台灣社區！」　醫示警：口罩脫不得了

快訊／送水管漏水！高雄這區6／15晚間起停水14hrs　近8千戶受影響

愛貓首次「雙手合十」真心許願　虔誠狂晃貓掌求：零食吃不完

愛犬「無敵」離家失蹤飼主急報案　警員一招火速助人狗團圓

欠罰鍰767萬元拒繳　男子被台南分署聲請管收獲准

《一家團圓》驚見噴紅字詛咒「媽寶死」！　台南Josh幽默回應

修車巧遇「限量版技師」鬥雞眼認真檢查　她笑：5個罐罐夠付嗎？

萌汪躺爸媽懷中被冷落　委屈「蓋手機」：理偶一下～

偷吃手手被抓包！　萌貴賓秒露「尷尬不失禮貌」微笑：拍謝啦～

不小心被碰到！8歲戲精汪「舉腳痛痛」裝掰咖：要賠我肉乾～

臉被擠扁也不肯回「沒爸爸的家」　堅定到完全拉不動她超崩潰

別再問為什麼沒有蜘蛛人了！Disney+確定上架　6系列電影六月一次看

超商大夜遇七爺八爺！收銀機「多一疊冥紙」　監視器曝…驚對空氣結帳

生活熱門新聞

夫結紮7年！人妻驗孕竟2條線：我沒有　真相曝光

妹子快篩　紅線「不在C也不在T」傻了

「啪啪啪黃金公式」曝光　網驚：會精盡人亡

冷凍水餃哪牌最強？網友一面倒推「這家」

快訊／今增123死！本土＋66119「中重症+285」

今本土+66119！各縣市分佈曝

深夜紅燈迴轉…長庚醫被攔！員警「2句話」讓他淚崩

快訊／指揮中心疫情擴大　莊人祥、王必勝等3人快篩陽確診

確診人妻濫用「漂白水消毒」恐致命　醫秒阻止：會致命

48歲金城武變「普通人」　留鬍熟男造型曝光

傳播力增30%！BA.4、BA.5侵台「8大QA一次看」

今午後大雨熱區曝　明全台變天防雷擊強風

確診阿公生前想回家　1招完成祂遺願

2022下半年「這生肖」正偏財兩旺

更多熱門

相關新聞

確診地圖曝光　本土累積逾298萬例

確診地圖曝光　本土累積逾298萬例

今（14）日全台新增6萬6119例本土確診個案，分布在22縣市，其中只有台中市確診數破萬例，其餘縣市新增確診數均在萬例以下。稍早疾管署更新「本土病例地圖分布」，可發現六都均為深咖啡色，累積超過18萬例以上。

他酸鄭文燦「聚餐王確診」　議員反轟：詹江村會通靈？

他酸鄭文燦「聚餐王確診」　議員反轟：詹江村會通靈？

宜蘭＋1295　7/1起恢復社區關懷據點課程

宜蘭＋1295　7/1起恢復社區關懷據點課程

即／富樂劣質快篩「沒C線」 高市府將求償

即／富樂劣質快篩「沒C線」 高市府將求償

高雄單日確診9598　50-64歲占2成！

高雄單日確診9598　50-64歲占2成！

關鍵字：

新冠疫情台灣防疫邊境本土防疫羅一鈞變種

讀者迴響

熱門新聞

即／26歲國道警避車彎舉槍自戕！命危搶救中

夫結紮7年！人妻驗孕竟2條線：我沒有　真相曝光

鳳梨爆秘書「每晚尋歡至少5次」！

批台北讚上海被罵滾！金湯力真的滾了

邵雨薇突公開婚紗照！網狂刷恭喜

辣模參加極樂趴　只穿內衣詭異墜8樓

妹子快篩　紅線「不在C也不在T」傻了

她從未確診卻有1症狀！醫驚：99%是長新冠　

「啪啪啪黃金公式」曝光　網驚：會精盡人亡

曹格、吳速玲爆分居3個月直擊！

張蘭公開6歲孫子長相！網驚：也太帥

遊樂園「大擺錘」空中解體　3男童被噴飛

冷凍水餃哪牌最強？網友一面倒推「這家」

年提告逾800案被盯上　林義傑從受害者淪著作權蟑螂

快訊／今增123死！本土＋66119「中重症+285」

更多

最夯影音

更多
蟑螂起飛！2兒子尖叫　爸喝斥下秒正面對決嚇歪

蟑螂起飛！2兒子尖叫　爸喝斥下秒正面對決嚇歪
她英文只會說到數字12　澳洲工作薪水爽翻4倍

她英文只會說到數字12　澳洲工作薪水爽翻4倍

高冷柴見媽受傷「伸手想呼呼」　 心疼樣惹人淚...網讚：沒有白養

高冷柴見媽受傷「伸手想呼呼」　 心疼樣惹人淚...網讚：沒有白養

長腿妹整復痛到哇哇叫！　師傅壓腳快狠準網求地址

長腿妹整復痛到哇哇叫！　師傅壓腳快狠準網求地址

孫騎車雙載「高速過彎」　嬤大法師後仰重摔超驚險

孫騎車雙載「高速過彎」　嬤大法師後仰重摔超驚險

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面