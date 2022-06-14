「BA.4、BA.5已進入台灣社區！」　醫示警：口罩脫不得了

記者邱晟軒／綜合報導

指揮中心昨公布新增5例邊境攔截BA.4及BA.5境外移入確定病例；指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今（14日）更坦言BA.4、BA.5「遲早會爆本土病例」。對此，腎臟科醫師江守山示警，「不用懷疑！BA.4，BA.5已經進入台灣的社區了。」

對於指揮中心昨表示在邊境檢查定序57例中，總共有5例是新的變種病毒（4例BA.4、1例BA.5）。江守山醫師今天在臉書發文指出，台灣對於病毒的定序量非常的低，本來就處於掛一漏萬的狀態，所以當我們檢查出5例的時候，以現在防疫鬆散的狀態，以及期望與病毒共存的策略，你可以瞭解有很多新的變種病毒已經進入我們的社區。

江守山認為，世界上沒有那麼巧的只有5例剛好都被你抓到，邊境的檢查本來也有一定的偽陰性率，而且也不是所有的航班都需要落地採檢， 所以如果我們有比較充足的定序能力的話，你就會在目前每天的幾萬個確診的人裡面已經有一堆都是新的病毒株了，這也許可以用來解釋目前在台灣出現的高原期現象，這個高原可能是由不同變異株感染波峰，疊加一起形成的。

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▲本土疫情持續嚴峻。（示意圖，非當事人／記者屠惠剛攝）

江守山強調，台灣開放國門後勢必會面臨更多變種株襲擊，美國在經歷omicron一波流行之後，BA.2.12.1再次造成另外一波疫情。然而，台灣雖然目前疫情正在走下坡，不過隨著亞變種的入境，仍很有可能會產生另外一波的高峰，看起來大家口罩暫時是脫不得的。至於染疫之後產生超強免疫力的無敵小星星，就純粹只是幻想而已。

針對未來BA.4、BA.5是否可能會入侵台灣社區？羅一鈞今天下午在防疫記者會上坦言，國內遲早會驗出本土BA.4、BA.5，雖然已在邊境設下關卡，但變異株仍有幾%的機率會進入社區，呼籲國人口罩戴好，才能減少傳播給家人的機率。

羅一鈞昨說明，南非自去年11、12月流行BA.1後，一直到今年4、5月才出現下一波疫情，歐美則是在春節前約12月、1月流行BA.1，目前還是BA.2流行態勢，針對BA.1、BA.2群體免疫保護效果應會有至少3～4個月，才有機會出現下一波疫情，甚至更久。