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超前部署根本是笑話！藍營怒批陳時中：海水退了就知誰沒穿褲

▲▼國民黨團召開「防疫指引錯誤～給藥太慢？」記者會 醫師公會全國聯合會前秘書長蔡明忠醫師。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團召開「防疫指引錯誤～給藥太慢？」記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者崔至雲／台北報導

自本土疫情爆發以來，已造成293萬7363人確診，4280人死亡，死亡率0.15%，死亡率高居世界第二。國民黨團今(14)日召開記者會痛批中央，中央疫情指揮中心制定給予染疫病患口服抗病毒藥物太慢、太少，是備藥量不足？還是惜藥如金？原因為何？中央疫情指揮中心必須向國人說明清楚。

總召曾銘宗表示，過去一個月中重症人數高達9257人，死亡3271人，有230萬人確診。統計染疫後3天內死亡人數比率，從1月累計到5月26日有47%、1月累計到6月10日高達41%，發病後3天內死亡比例高，原因到底在哪裡？外界或醫界認為給藥率太慢、太低。

▲▼國民黨團召開「防疫指引錯誤～給藥太慢？」記者會 醫師公會全國聯合會前秘書長蔡明忠醫師。（圖／記者屠惠剛攝）

曾銘宗指出，防疫紓困特別預算8,400億元，朝野各黨團全力支持，要錢給錢，要人給人，國民黨團鄭重提醒蔡政府「人命比藥珍貴」，應該鬆綁用藥限制與指引，程序上開放由第一線醫師決定，是否給予口服抗病毒藥物，國民黨團要求盡速給藥，改善給藥指引，確保民眾健康權益。

書記長萬美玲表示，在防疫過程中，有許多指引讓所有民眾搞不清楚，疫情持續2年，許多指引依然讓大家不知如何遵循。以公費口服藥物如何領用方案，從今年1月26日訂定之後，共經過5次修訂；甚至於5月曾經改過4次，還有改完後2天後又再做更改。

萬美玲質疑，指揮中心到底是怎麼回事？需要一改再改，讓大家暈頭轉向，到底是什麼原因？指揮中心沒有說明，莫非是藥物不夠，必須節約用藥？吝嗇給藥？中央疫情指揮中心應該講清楚。

▲▼國民黨團召開「防疫指引錯誤～給藥太慢？」記者會 醫師公會全國聯合會前秘書長蔡明忠醫師。（圖／記者屠惠剛攝）

萬美玲指出，在今年4月4日指揮中心宣布，新冠口服用3200份到貨，5月16日陸續進口了65,000份，截至目前為止，指揮中心號稱訂購了100萬份新冠口服用藥，但是國人根本不知道，這100萬份口服用藥在哪裡？如何領用？現階段給藥率非常低，給藥率跟確診率根本不成比例，5月16日才買了65,000份，現在陸續訂購100萬份，在疫情大爆發之後才把藥買足，超前部署變成口號。

首席副書記長李德維表示，疫情持續高漲，但指揮中心給藥太慢且太少，很多家屬都質疑，人都走了藥還沒有來。5月29日指揮中心記者會，陳時中說備藥量可供685萬人用，若按照現在藥給得這麼慢，又給這麼少，為何陳時中說685萬人備用藥量？國民黨團訴求相當簡單，是希望在有藥前提下，對於中重症患者，「給藥從寬」、「給藥從速」。

▲▼國民黨團召開「防疫指引錯誤～給藥太慢？」記者會 醫師公會全國聯合會前秘書長蔡明忠醫師。（圖／記者屠惠剛攝）

副書記長鄭正鈐表示，俗話說，「海水退了，才知道誰沒穿褲子」，「疫情來了，才知道陳時中的超前部署是個笑話」，面對BA.4、BA.5已經來到國門邊境，現在的防疫指引對於重複感染的部分，並沒有任何指引，5月19日指揮中心宣布「確診者康復三個月內匡列免隔離」，倘若又確診了，是不會收到任何確診隔離通知，指揮中心防疫指引，根本完全落後，必須檢討是否合適，尤其是在BA.4、BA.5變異株高傳播率。

鄭正鈐指出，目前每一天死亡人數超過200人，很多醫界表示給藥太慢，造成死亡不降反升，基層醫生開藥心理會有陰影， 開一次抗病毒藥物花費2萬多元，快篩經醫生判定視為確診，但如果中央疫情指揮中心認為不符合資格，可能最後必須由醫生買單，造成基層醫生不敢貿然開藥，如果問題未解決，給藥速度一定慢。鄭正鈐表示，口服藥在發病5天內給藥雖合理，但第1天和第5天給藥的效果不同，要讓所有流程更優化 讓確診者更快速拿到該用的藥，指揮中心要更優化防疫指引。
 

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