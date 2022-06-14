陳時中選北市剩「最後出場方式」　派系人士：肩負全國火車頭角色

▲總統蔡英文。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

面對年底大選，民進黨定調以防疫工作優先，提名作業至今都未有進度；不過，若近兩週疫情狀況持續走低，綠營預計重啟選戰作業。在北市長方面，黨內派系幕僚表示，衛福部長陳時中應該剩下最後的「出場方式」，以及後續團隊的組建工作，其全國滿意度落在六成，首都之戰勢必肩負全國火車頭角色。

民進黨在北市長的提名佈局上，英系力挺陳時中參選，而其他派系舉凡蘇系、綠色友誼也沒有太多意見，甚至逐漸成為黨內的多數共識；不過，正國會「少主」林佳龍近來積極佈局北市，行程滿檔之外，還推出「台北首都圈交通＋首都願景的12門課」、「智慧經濟與首都觀光5+5篇」，又觸及中正紀念堂轉型等議題。

這也讓民進黨內，最近出現兩種聲音，一方面有派系人士持續對外宣傳陳時中的支持度出現狀況，有「走下神壇」的趨勢，恐有回到民進黨在北市基本盤的現象，這一派認為陳時中流失許多中間選民，且與林佳龍之間的差距縮小，不應該「全黨等一人」。

不過，另一派系人士表示，陳時中在全國的滿意度上，仍維持六成高檔表現，可見全國對他的認同度非常高，而首都市長又是重中之重，他勢必擔負全國選戰火車頭的角色，目前黨內普遍多數派系，認為只有陳時中可以扮演這個角色。

該人士說，陳時中尚在隔離階段，近兩週疫情狀況如果持續平穩且有下降的話，民進黨勢必會重啟選戰提名的相關作業，而陳時中也就剩下「出場方式」，以及後續團隊組建的工作。

至於林佳龍最近所推出的各項政見，黨內派系人士說，政見可以獲得觀光業、運輸業的支持，不過進一步觀察，其實沒有得到全國人民的關注。

不過，對於民進黨在年底選戰的提名安排，民進黨仍維持一慣基調，發言人黃彩玲日前表示，現在國人最關心的是疫情的變化，與民眾齊心做好防疫工作，是目前最為優先的工作。

黃彩玲強調，民進黨縣市長的提名作業，民進黨會依照既定時程，推出最合適的人選，爭取選民支持，相關傳聞人選為媒體傳聞報導，目前本黨提名作業並未有新進度。