陳時中端不出北市政見？　林佳龍：選舉不是個人秀或聲量

▲林佳龍。（圖／記者黃克翔攝）



記者陶本和／台北報導

有意參選台北市長的無任所大使林佳龍13日再次拋出首都願景「台北首都圈經濟與觀光5+5計畫」，要運用「智慧經濟」與「首都圈觀光」思維，聚焦「資金會生運」等五大產業升級，推動「主場街遊通」等觀光五部曲。對此，林佳龍傍晚接受媒體訪問，被問及衛福部長陳時中是否端不出政見時表示，選舉不是個人秀或聲量，應該做政策性討論。

林佳龍表示，新冠肺炎重創全球經濟，改變秩序，也造成失業與物價高漲，城市作為經濟與民生的空間主體，首都更扮演火車頭的角色，邁入與疫共存階段，各國首都無不致力經濟與民生振興，不僅攸關城市長期競爭力消長，更須回應市民未來生活與就業期待。

林佳龍指出，上個月14日，他在參加社福學界年會致詞時提到台灣進入「與疫共存」時期的五項主張，包括延長必要紓困措施、從寬紓困弱勢產業、加強照顧弱勢勞工、投入金融政策工具、計畫振興銜接紓困等。

面對疫後經濟的挑戰，林佳龍表示，作為轉動台灣經濟齒輪承軸的台北，必須肩負起更重大的責任，也必須提出引領台灣經濟成長的策略；同時，政府必須持續兼顧照顧弱勢及受疫情影響的商家及公司行號，苦民所苦，急民所急。

對此，林佳龍13日提出「台北首都圈經濟與觀光5+5計畫」，將運用「智慧經濟」與「首都圈觀光」的思維，聚焦「資金會生運」等五大產業升級，同時推動「主場街遊通」等觀光五部曲，落實包容性成長。

對於近期林佳龍多次拋出台北市長選舉政見，傍晚接受媒體訪問時，被問及「陳時中是不是端不出政見」時，他表示，他做他該做的，這些願景其實也是帶動大家，選舉不是個人秀或聲量，應該做政策性討論。