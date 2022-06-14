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美女刺客搶攻台南！　「國旗女孩」披藍袍選議員

記者黃翊婷／綜合報導

2022年大選將於11月26日登場，各政黨皆卯足全力備戰。而被認為「沒有年輕人」的國民黨，在台南市議員第一選區迎來新戰力，是現年33歲的張宇彤，她曾參加世界旅遊小姐選美、擔任台南市文化大使，並於2年前國慶日時，和9名正妹穿上自己設計的國旗比基尼現身四鯤鯓沙灘淨灘，因此被封為「國旗女孩」。

「國旗女孩」張宇彤宣布披藍袍參選。（圖／翻攝自Instagram／travelhostsmiley）

▲張宇彤曾代表台灣出國參加選美。（圖／翻攝自Instagram／travelhostsmiley，下同）

張宇彤昨日（13日）在國民黨市議員蔡育輝新營服務處公開表示，有意代表國民黨參選台南市議員，她是土生土長的白河人，希望能為家鄉盡一份心力。而台南市議員第一選區有一席婦女保障名額，僅有民進黨現任議員沈家鳳參選，蔡育輝坦言，過去雖然致力於培植年輕人加入國民黨，但一直找不到合適人選爭取第一選區婦女保障名額，直到最近才了解到張宇彤的意向，於是積極鼓勵她爭取黨部徵召，也希望黨部給能年輕人一個機會。

張宇彤畢業於國立中正大學，外貌出眾、熱愛旅遊，過去曾參加世界旅遊小姐選美獲得不錯的成績，還做過旅遊節目主持人、擔任台南市文化大使，2020年台南市舉辦「2020國慶焰火」時，她還帶著9名正妹，穿上自己設計的國旗造型比基尼泳裝現身四鯤鯓沙灘淨灘，因而被封為「國旗女孩」。

「國旗女孩」張宇彤宣布披藍袍參選。（圖／翻攝自Instagram／travelhostsmiley）

▼▲張宇彤自己設計國旗比基尼，希望有朝一日能穿上它參加比賽。

「國旗女孩」張宇彤宣布披藍袍參選。（圖／翻攝自Instagram／travelhostsmiley）

當時張宇彤曾表示，以前代表台灣出國選美，卻因為某些場合無法舉起國旗而深感遺憾，這才決定設計國旗比基尼，等到疫情穩定之後，打算穿上它出國比賽，讓世界看見台灣。

如今，張宇彤決定為國民黨投入年底地方選戰，13日她也在個人IG放出宣傳短片，讓不少粉絲相當驚喜，紛紛留言祝賀，「辣妹議員」、「凍蒜」、「唯一支持」。

▼張宇彤自拍影片為自己的參選之路加油。

「國旗女孩」張宇彤宣布披藍袍參選。（圖／翻攝自Instagram／travelhostsmiley）

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