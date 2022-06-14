對陸貿易依賴創新高！蘇貞昌一句話被打臉　「執政6年還在理由伯？」

▲行政院長蘇貞昌。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

大陸日前以「檢出禁用藥物」為由，片面宣布13日起暫停台灣石斑魚輸入。對此，民進黨政府批評陸方違背國際貿易慣例，行政院長蘇貞昌受訪時更稱，「過度依賴中國大陸會遭到政治勒索、敲詐」，不過，國民黨卻認為這根本是自打臉，因為在總統蔡英文執政下，對大陸的貿易依存度如此高，一天到晚「空氣譴責」是無法改善任何問題。

繼禁止鳳梨、釋迦、蓮霧輸入大陸，大陸海關總署10日發布最新通知，指從台灣輸入的石斑魚中，多次檢出孔雀石綠、結晶紫等禁用藥物，甚至土霉素超標，為保護消費者，要求各海關從13日開始暫停台灣石斑魚輸入。

國民黨質疑，民進黨口口聲聲喊著要早已準備、要拓展「新南向市場」，結果這次遇到中國大陸以檢出禁用藥物為由，禁止台灣石斑魚輸入，非但沒有記取先前鳳梨、釋迦禁令教訓，進行超前部署，蔡英文總統反倒喊出「去年克服鳳梨，這次也能」這種空洞喊話。

國民黨指出，他們絕對站在農漁民立場，聲援台灣農漁民，但也必須指出民進黨政府此前竟然毫無準備，只出一張嘴怪罪對方，但事實上，2021年我國石斑魚出口大陸佔9成，2021年我國對中國大陸總出口創紀錄的出超破千億美元。

國民黨說，從去年的鳳梨、釋迦、蓮霧被禁到如今的石斑魚，民進黨政府早應了解問題、並且及早部署相關措施，而不是只會喊要向WTO申訴，結果毫無作為，呼籲蔡政府儘速提出實際解方，來維護漁民權益，兩岸之間應以溝通方式解決問題。