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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

楊志良願選高市長！誇口專業比陳其邁強　王定宇嗆：真能講幹話？

▲楊志良 。（資料照／記者李毓康攝）

▲楊志良 。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨遲未確定高雄市長人選，基層近日因無「母雞」帶頭漸感焦慮。前衛生署長楊志良13日受訪鬆口，只要國民黨有需要，他願承擔，並直言自己比高雄市長陳其邁能幹很多。但民進黨立委王定宇14日則酸，「Errrrr…真能幹？還是真能講幹話？」

楊志良13日在高雄接受電台專訪，被問及若有機會，是否願意為披戰袍對戰陳其邁？楊志良回應，他對高雄有深厚感情，也在高雄買過房子，曾任教於高醫大數十載，若大家認為他適合，會全力以赴，身為終身國民黨員，會尊重黨機制。

楊志良也直言，大家都知道他的專業能力比陳其邁好很多，自己曾是台大公衛所所長，而陳其邁是台大公衛所學生。

對此，王定宇14日在臉書嗆聲楊志良，「Errrrr…真能幹？還是真能講幹話？」忘了自己當署長時，就禁止中國血液相關製品進口，也忘了中國疫苗品質堪憂，強力爭取開放中國疫苗。無視台灣長久以來的醫療用品進口審查制度，也忘了中國快篩品質問題，強力爭取進口中國快篩。

王定宇說，部立桃園醫院在第一線對抗疫情，楊志良嗆要開除基層不幸染疫醫生；而當大家在援助烏克蘭，楊則喊引進烏克蘭孤兒擴展台灣基因庫。

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