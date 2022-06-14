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新冠病毒能在人體內停留多久？　最新研究曝「可能與長新冠有關」

▲▼日本東京,新冠肺炎。（圖／達志影像／美聯社）

▲部分新冠患者在痊癒後仍持續經歷症狀，被稱為長新冠（long covid）。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／編譯

國外一項研究發現，部分患者在感染後，即使症狀已經消失，新冠病毒殘留物仍可能潛伏體內，在人體器官內存活數周甚至數個月。學者認為，病毒持續性（virus persistence）可能是引發長新冠症狀的原因之一，病毒持續性越長，患者越可能經歷嚴重的疾病後果。

《國家地理頻道》報導，雖然大多數患者在感染2周內康復，但病毒恐怕不會立刻從體內消失。如果缺乏疫苗或染疫產生的免疫力，病毒能在全身迅速複製傳播，並且透過鼻子、嘴巴及腸道脫落（virus shedding）。大多數患者感染3-6天後體內病毒量達最高峰，而免疫系統會在10天內清除病原體，此後脫落的病毒通常沒有感染性。

過去研究就曾指出，部分免疫功能低下患者可能需要1年才能清除病毒，史丹佛一項實驗數據也指出，4%患者在染疫7個月後，糞便仍檢測出新冠病毒遺傳物質RNA。

科學家也發現，新冠病毒會宛如沉睡一般、藏匿在人體器官內。過去研究發現，患者感染4個月後，腸道內仍找到新冠病毒或其遺傳物質，一名患者痊癒100多天後肺部也有殘留。另一群科學家於患者感染175天及462天後，分別在闌尾及乳房組織發現病毒。美國國家衛生院（NIH）一項研究指出，患者確診7個月後，多個人體組織內仍發現少量新冠病毒RNA，但血液檢查無法找到。

▲▼新冠。（圖／路透）

▲部分新冠患者在染疫數周後篩檢仍為陽性。（圖／路透）

西北大學費恩柏格醫學院發現，一些患者確診4-5周後返回醫院，篩檢結果仍為陽性，因此展開這項研究。團隊分析2020年3-8月西北醫療集團的2518名住院患者，發現42%病例感染2周後PCR結果呈陽性，90多天後12%病例依然如此。其中一名患者甚至在確診269天後PCR結果仍為陽性。

研究第一作者巴特拉（Ayush Batra）表示，患者清除新冠病毒所需的時間，可能比以前認定的更長，但病毒遺傳物質RNA在體內停留超過14天，患者就可能面臨更嚴重的疾病後果，例如幻覺及意識不清、住院更久、死亡風險也更高。「一些患者因為各種原因無法清除病毒庫，或者免疫系統以不正常方式反應，導致了這些被稱為長新冠的持續症狀。」

加州大學舊金山分校的病毒免疫學加亨利西（Timothy Henrich）指出，當病毒深植人體組織，可能讓免疫系統轉變成一種失調發炎狀態。塔夫茨大學、史丹佛醫學院及麻省總醫院的神經學家范埃爾扎克（Michael VanElzakker）病毒持續性長，可能引發免疫系統異常行為，進而導致長新冠，而上述失調發炎狀態「可能是病毒持續存在的證據，它們或許與人體達成某種不穩定的休戰狀態。」

不過，東京大學病毒學家佐藤（Kei Sato）表示，人們感染病毒後，病毒持續存活在人體器官內，並不奇怪。她的研究顯示，人體內經常累積休眠狀態的多種皰疹病毒，但通常非常少量，所以只有廣泛的基因測序才會發現。

▲▼輝瑞新冠口服藥Paxlovid。（圖／路透）

▲輝瑞新冠口服藥Paxlovid。（圖／路透）

儘管如此，仍有許多科學家認為，沒有足夠證據把新冠病毒RNA持續性與長新冠連結起來。史丹佛醫療中心醫師耿琳達（Linda Geng）說，「關於長新冠的原因，現在有很多個主要假說，包括病毒持續性，但也可能有多種影響途徑，可能在任何人身上都有不同程度的影響。」

不過，耿琳達及亨利西的初步病例研究都顯示，患者服用輝瑞新冠口服藥Paxlovid後，長新冠症狀都獲得改善，此藥物能夠阻止病毒複製，這也是為什麼一些專家認為它能夠清除殘留病毒，藉此治癒長新冠。但2位學者也呼籲，在研究確認此藥物能夠有效安全治療長新冠之前，仍要謹慎以待。

 

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