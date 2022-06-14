敲碗成功！地獄展「夜間場」時間曝　南美館曬佛經：莫驚慌

▲台南美術館釋出第二波預告。（圖／翻攝自Facebook／臺南市美術館 Tainan Art Museum）

網搜小組／鄺郁庭報導

台南市美術館近日預告6月25日的「亞洲的地獄與幽魂」展覽，引發大票網友轟動，瘋狂敲碗午夜場。南美館聽到網友心聲，13日晚上發文宣布，展覽期間，星期六​會延長開到晚上9點，「敲碗夜間場次的捧油們，this is for you……」此外，還貼出另一樣展品的照片，要大家莫驚慌害怕，因為「佛經來了！​」

台南市美術館12日公布展覽檔期後，網友紛紛心動喊想逛，還敲碗午夜場跟周邊商品，「這個有開放午夜場的嗎」、「員工打烊應該很害怕吧」、「可以賣一下期間限定的糯米啊」、「門票可以做成一張符，說不定會派上用場。」

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隔一天，台南市美術館再次發文，在臉書釋出第二波預告，先是PO出展品《香環咒》的照片，「不要怕，佛經來了！​大家切莫驚慌，切莫害怕。​」接著宣布好消息，「另外，小編要說，南美館星期六​ #開到9點​ #開到9點​ #開到9點」，笑說這是為了滿足敲碗夜間場次的網友們。

貼文再度引發熱論，「好貼心的展～希望可以增設收驚展區，那我就敢去了」、「有佛經就能玩通宵了」、「連佛經都出動啦！」還有網友繼續跪求加碼周邊，「門票要做成符咒狀嗎」、「買門票有附贈一大包糯米嗎」、「香環有賣嗎」、「會有周邊嗎？買爆！」

據台南市美術館官網顯示，此次展覽檔期時間為6月25日至10月16日，開館時間的部分是週二至週日的10:00至18:00。要注意的是，平常週一是休館日，不過，10月10日（國慶日）有開館。