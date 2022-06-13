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地獄展爆紅！「青眼殭屍vs飛頭女鬼」內幕曝光　網跪求：台北也辦

▲地獄展爆紅。（圖／翻攝自臉書／台南市美術館）

▲工作人員開箱「鬼怪們」。（圖／翻攝自臉書／台南市美術館）

記者周亭瑋／綜合報導

台南市美術館將於6月25日舉辦「亞洲的地獄與幽魂」展覽，消息一出立刻掀起轟動，就有女網友分享專業人員佈展的畫面，看起來超驚悚，而大票網友也心動直呼「找到地方玩了」、「可惡好想去喔」。

這個未展先轟動的「地獄展」將於6月25日至10月16日，在台南市美術館2館「2樓展覽室E-H」展出，一張張逼真的殭屍照瞬間勾起大家的興趣，紛紛納入出遊口袋名單。

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一名女網友在「爆廢公社」分享南美館的限動照片，只見佈展人員從開箱、組裝到置景，看起來專業又認真，而血淋淋的飛頭女鬼和雙眼發青的殭屍頭，更讓人不寒而慄。

▲地獄展爆紅。（圖／翻攝自臉書／台南市美術館）

▲飛頭女鬼和青眼殭屍。（圖／翻攝自臉書／台南市美術館）

雖然知道這些都是道具，女網友仍不禁笑說，「這展看了有可能活著出來嗎？耳朵莫名傳來熟悉的音樂聲，徵求管理員心理陰影面積。」

對此，網友們也興致高昂，狂蓋樓留言「看來是需要請九叔出場了」、「走著進去，爬著出來，直接腿軟」、「會來台北展嗎」、「這輩子我能看懂的藝術，說不定只有這一場了，還不看嗎」、「農曆7月去看展，應該更有感」、「門票是符咒嗎」、「去台南囉」、「希望台北也可以辦」、「看展要帶桃木劍嗎」。

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