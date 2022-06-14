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大台北等3區今午後迎大雨！梅雨鋒面明逼近「降雨熱區出爐」

記者李宜秦／台北報導

今日上半天天氣穩定炎熱，中午過後大台北、東北部、各地山區有雷陣雨，且可能出現局部大雨。明後兩天再度受到梅雨鋒面影響，全台降雨機率都會提高，週五到下週一鋒面遠離，又會恢復成高溫炎熱的天氣。

▲▼天氣 梅雨鋒面 下雨 撐傘 街頭行人。（圖／記者屠惠剛攝）

▲今天午後部分地區有雨。（圖／記者屠惠剛攝）

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▲午後局部地區有雨。（圖／氣象局）

▲午後局部地區有雨。（圖／氣象局）

氣象局簡任技正伍婉華表示，目前梅雨鋒面位於台灣北方海面，因馬祖、金門靠近鋒面，今日整天斷斷續續有陣雨或雷雨，其他地區都可見陽光，南部有零星短暫降雨，午後大台北、東北部、各地山區有局部陣雨，且可能出現局部大雨。

今日各地溫度均高，大台北35度、宜花32度、其他地區33到34度，受到西南風沉降作用影響，台東地區有焚風，花東縱谷、台東可能有36度以上高溫，氣象局也已發布高溫資訊。

▲▼天氣 高溫 炎熱 午后34度。（圖／記者屠惠剛攝）

▲今日高溫炎熱，外出需小心熱傷害。（圖／記者屠惠剛攝）

明後兩天梅雨鋒面再度南下靠近台灣，天氣又會不穩定，西半部、澎湖、金門、馬祖整天不定時有短暫雷雨，東半部多雲到晴但午後有雷陣雨，中部以北、東北部、東部、南部山區則會有局部大雨，這兩天雲量較多、高溫略降，北部30度，其他地區則略降1到2度。

週五鋒面北移，到下週一天氣受到南風影響，各地溫度回升，天氣高溫炎熱，可見陽光、午後有雷陣雨，僅迎風面的東南部、南部、中部有零星短暫降雨機率。

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