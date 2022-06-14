夫結紮7年！人妻驗孕竟2條線「我真的沒有」　真相曝光

▲蘇怡寧說，關於懷孕這件事，不要相信病人跟你說了什麼，驗就對了。（示意圖／CFP）

記者陳俊宏／綜合報導

婦產科醫師蘇怡寧分享一名人妻的老公結紮7年，結果她驗孕竟然懷孕，夫妻氣氛當場降到冰點，「大概有北極這麼冷」；後來先生進行「精液檢查」，真相大白，精液裡還是有精子，親緣鑑定也確定是他的小孩。

蘇怡寧13日在「蘇怡寧醫師愛碎念」臉書說，還記得很早以前老師教說，患者來門診看月經不規則第一件要想到的事情就是懷孕，「不管她跟你說了什麼，無論是什麼我月經不規則很久了，我之前不孕很久了，我有避孕、我很久沒有性行為了扒拉扒拉的，不管她說了什麼，反正先驗孕就對了。如果病人堅持不驗，病歷上一定要註明。」

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蘇怡寧表示，還記得去年吧，一對伴侶來他門診，主訴是月經沒來，「我請這位太太先去驗孕，但她堅持說不可能，老公幾年前就結紮了。但總之我也很堅持，因此她很不屑的，還是就去驗了，一副就是我浪費他們時間的感覺（我完全感覺得出來）。」

▼蘇怡寧分享一名人妻懷孕的故事。（示意圖／記者姜國輝攝）



蘇怡寧指出，結果驗孕棒兩條線，這時他看這位先生臉色非常難看，這位太太一直堅持她真的沒有，「說實話我也不知道沒有什麼，總之，突然間空氣變得好冷好冷，大概有北極這麼冷。」

蘇怡寧說，後來總得有人打破這個沉默吧，只能跟這對夫妻說，科學上很多事情都不是百分之百的，結紮也不代表就一定百分之百不會懷孕，也沒有任何避孕方式是百分之百的，機率很高但就不會是100%，不然可以先做個精液檢查，如果還是不放心可做親緣鑑定，你們回去沉澱跟討論一下。

蘇怡寧寫道，經過了幾個月之後，真相大白，這位先生7年前跟前妻生完小孩之後就結紮了，但現在確實精液檢查裡面還是有精子的，親緣鑑定也確定真的是他的小孩。

「然後呢？干，還能有什麼然後。」蘇怡寧表示，經過了這20多年來，他覺得他有義務還是要把這句話傳承給年輕醫師，關於懷孕這件事，不要相信病人跟你說了什麼，驗就對了，如果你就是這個人，拜託你先驗就對了。

▼這位先生雖結紮多年，但精液檢查裡面還是有精子。（示意圖／CFP）

